На місці МАФів на розі вул. Стрийська – Хуторівка розбудували торговий павільйон

Велика палата Верховного Суду зобовʼязала ПП «Ярина Плюс» звільнити дві комунальні ділянки на вул. Стрийській, 47 у Львові та демонтувати розбудований на місці кіосків торговий павільйон.

Йдеться про земельні ділянки площею 0,017 га та 0,008 га на вул. Стрийська, 47 у Львові, де на місці двох МАФів розбудували повноцінні торгові павільйони павільйони площею 230 м2. Як вказано в матеріалах справи, на цій ділянці розташовані три кіоски площею 78,7 м2 та 151 м2, приватизоване ПП «Ярина Плюс» із 2009 року. Пере цим за рішенням Господарського суду від 2008 року це майно належало ФОПу Євгену Михайліву, після чого він продав його ПП «Мотор», яке, своєю чергою, перепродало приміщення ПП «Ярина Плюс».

Ghjnt e 2009 році Львівський апеляційний господарський суд скасував спіршне рішення, за яким Євген Михайлів зареєстрував за майном право власності, відповідно, всі подальші власники використовували комунальну землю без дозволів, тому ЛМР звернулась в суд.

Суд встановив, що перший власник без дозволів збудував МАФи на розі вул. Стрийська – Хуторівка і зареєстрував за ними право власності на підставі рішення суду, яке було скасоване в апеляції і касації. В липні 2023 року Господасрький суд позов міськради задовольнив. Суд визнав недійсним договір купівлі-подажу приміщення між ПП «Мотор» і ПП «Ярина Плюс», скасував реєстрацію майна в реєстрі нерухомості, та зобовʼязав ПП «Ярина Плюс» звільнити самовільно зайняті комунальні ділянки і демонтувати розбудований кіоск.

У січні 2024 року підприємці оскаржили це рішення в апеляції. Втім у вересні Велика палата Верховного Суду підтвердила рішення Господарського суду.

Додамо, що ПП «Ярина Плюс» зареєстроване у 2009 році й займається оптовою торгівлею. Компанія належить мешканці Сокільників Наталії Салагай.

Додамо, що раніше Господарський суд Львівської області зобовʼязав ПП «Ярина Плюс» знести самовільно розбудовані приміщення на вул. Городоцькій, 309, вул. Городоцькій, 291а та на вул. Кульпарківській, 158.