Боелі є одним із фінансових донорів політичних проєктів Трампа

Американський мільярдер, колишній співвласник футбольного клубу «Челсі» Тодд Боелі заявив, що очолюваний ним консорціум підписав угоду з російською нафтовою компанією «Лукойл» про придбання її підсанкційних міжнародних активів. Про це повідомило агентство Reuters в середу, 25 листопада.

Угода передбачає обмін цінних паперів російської компанії на суму 10 млрд доларів на її закордонні активи. Міністерство фінансів США, яке запровадило санкції проти «Лукойлу» восени 2025 року, має перевірити домовленість, щоб переконатися, що вона не загрожує національній безпеці США.

Reuters зазначає, що цінні папери для обміну придбали в американських і британських фондів, а також у банків-депозитаріїв США, які зберігали їх в інтересах приватних інвесторів. Ці активи заморозили після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними джерела видання, акції розмістять на окремому рахунку в ОАЕ, а не передаватимуть безпосередньо «Лукойлу». Така схема має допомогти отримати згоду Мінфіну США, який заборонив надавати російській компанії фінансову вигоду від угоди.

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До консорціуму, окрім структур Боелі, входять інвестиційний банк Xtellus Partners, зареєстрована в ОАЕ компанія Catena Investment Holding та Корпорація міжнародного фінансового розвитку США (DFC), яка безпосередньо контролюється владою США.

За оцінками джерел Reuters, закордонний портфель «Лукойлу» коштує близько 16 млрд доларів. У разі схвалення угоди консорціум отримає активи російської компанії в 11 країнах, зокрема великі родовища в Казахстані й Азербайджані, а також мережу АЗС.

Нагадаємо, 23 жовтня 2025 року США запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній «Роснєфть» і «Лукойл», а також понад 30 їхніх дочірніх підприємств. Після цього «Лукойл» оголосив про намір продати міжнародні активи, пояснивши рішення обмежувальними заходами з боку США та інших країн.