Через безпекову ситуацію святкового відкриття ТРЦ не буде

Більшість магазинів та дитячий розважальний простір у новому тернопільському ТРЦ «Подоляни Mall» запрацюють 27 листопада. Про це мережі повідомляють на своїх сторінках в соцмережах. В адміністрації «Подоляни Mall» розповіли ZAXID.NET, що офіційного святкового відкриття не планують через безпекову ситуацію.

Про початок роботи магазину NewYorker повідомили на сторінці ТРЦ «Подоляни». Також 27 листопада свої двері відчинять магазини ССС, HalfPrice, Pepco та інші. На відвідувачів також чекатиме дитячий розважальний центр FlyKids та ресторан «Чорноморка».

Окрім цих магазинів, площі в «Подоляни Mall» орендуватимуть Ochnik, Ultra Group, One by One, Lonza, Librarium, Brocard, «Будинок іграшок», «Антошка» та «Алло». Наразі 90% від усієї площі ТРЦ вже заповнено, однак магазини відкриватимуться поступово.

«У ТРЦ ми матимемо панорамний фудкорт, який об’єднав різних операторів із кухнями на будь-який смак. Крім того, на першому поверсі відвідувачів очікують популярні заклади KFC та “Чорноморка”. “Подоляни Mall” спроєктовано як повністю безбар’єрний простір. Комплекс обладнаний сучасним дворівневим паркінгом із безбар’єрним переходом до торговельної галереї, що гарантує комфортний доступ до ТРЦ за будь-яких погодних умов та обставин», – розповіла в коментарі ZAXID.NET директорка з розвитку ТРЦ «Подоляни» Тетяна Чубак.

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ТРЦ розташований на околиці Тернополя. Після добудови його загальна площа зросла на третину – з 50 тис. м2 до 71 тис. м2, хоча другу чергу зводили як окрему будівлю. В експлуатацію новий «Подоляни Mall» ввели у жовтні 2026 року.

Як писав ZAXID.NET, відкрити другу чергу «Подоляни Mall» планували у квітні цього року, а серед новацій комплексу анонсували сучасне протирадіаційне укриття площею 3 тис. м². Раніше укриття функціонувало на території заводу, на місці якого і збудували першу чергу ТРЦ «Подоляни». Наразі сховище реконструювали під потреби торговельного центру. Перебувати в ньому одночасно зможуть близько 4500 людей. Першу чергу ТРЦ «Подоляни» відкрили 18 років тому – у грудні 2007 року. На початку 2025 року повідомили, що центр матиме і третю чергу.

ТРЦ «Подоляни» через ТзОВ «Теркурій-2» володіє тернопільський підприємець Василь Чубак. Йому й належить однойменна торгова марка. Василь Чубак також є засновником низки бізнесів, які працюють на Тернопільщині та в інших областях. Зокрема, він є власником підприємства, що виготовляє панчішно-шкарпеткові вибори під торговою маркою «Теркурій».