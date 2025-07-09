Оновлений ТРЦ відкриють наприкінці року

Найбільший торгово-розважальний центр Тернополя – «Подоляни» – анонсував відкриття другої черги комплексу на грудень 2025 року. Після запуску добудови площа ТРЦ зросте майже на третину. В оновленому комплексі також буде сучасне укриття та великий паркінг.

Друга черга розбудови торгово-розважального центру – це окремий Podolyany Mall, що буде сполучений із основною спорудою. Завдяки розширенню загальна площа комплексу зросте на 21 тис. м2 – до 71 тис. м2. Відкрити оновлений ТРЦ планують наприкінці року.

«Цей масштабний проєкт значно розширить торгові та розважальні можливості для мешканців та гостей міста», – повідомила пресова служба ТРЦ, пише RAU. Наразі нова споруда вже зведена, у приміщеннях розпочалися оздоблювальні роботи та підготовка до фінального етапу.

Оновлену парковку планують відкрити вже в середині липня, її площа становитиме 13 тис. м2. У Podolyany Mall також буде велике підземне укриття.

«Мінус перший поверх буде з’єднаний з парковкою та матиме сучасне укриття, яке відповідає усім нормативам безпеки», – раніше повідомляла пресслужба ТРЦ.

Перший поверх нової споруди буде з’єднувати її з основною частиною торгово-розважального центру. Фактично він матиме роль переходу між частинами ТРЦ. На другому поверсі розмістяться торгові галереї. На третьому поверсі – дитячий розважальний центр та сучасний фудкорт із виходом на тераси. Четвертий поверх також передбачений для розваг.

«Відкриття Podolyany Mall обіцяє не лише розширення торговельних площ, але й залучення нових міжнародних та українських брендів, збільшення кількості закладів харчування та розважальних об’єктів. Вже підписано ряд угод з провідними мережевими операторами», – йдеться в заяві ТРЦ. Проте менеджери центру не оприлюднили інформації, які саме мережі працюватимуть у новій будівлі. ZAXID.NET намагався отримати коментар з цього питання, проте сконтактуватися з представниками «Подолян» наразі не вдалося.

На початку 2025 року компанія-власник центру повідомляла, що вже почалося проєктування третьої черги.

Нагадаємо, ТРЦ «Подоляни» відкрили 2007 року неподалік об’їзної дороги у північно-східній частині Тернополя. Наразі центр має 50 тис. м2 загальної площі та є найбільшим у місті. Щорічно ТРЦ відвідують близько 6 млн людей. У центрі працюють майже дві сотні орендарів, загалом представлені 1 тис. національних і міжнародних брендів. Це «Сільпо», Reserved, Cropp, Sinsay, Intersport, Sport City, New Balance, LC Waikiki, Colin’s, «Чудо острів», «Укрзолото», Eva та інші.

ТРЦ «Подоляни» через ТзОВ «Теркурій-2» володіє місцевий підприємець Василь Чубак . Йому також належить однойменна торгова марка. Активи компанії за 2024 рік становили 282,2 млн грн, чистий прибуток 57,4 млн грн, згідно з даними платформи великих даних Vkursi.

Василь Чубак також є засновником низки бізнесів, що працюють на Тернопільщині і в інших областях. Зокрема, він є власником підприємства, що виготовляє панчішно-шкарпеткові вибори під ТМ «Теркурій».

2012 року медіа згадували бізнесмена, який тоді кандидував на виборах до Верховної Ради як мажоритарник, у контексті гречкосійства. ЗМІ писали, що в окрузі №167 представники кандидата роздавали зимові шкарпетки потенційним виборцям.

До слова, найбільшим торгово-розважальним центром Західної України є Victoria Gardens у Львові. Його площа становить 99,1 тис. м2.