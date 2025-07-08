У ТЦ передбачений підземний паркінг та зелена зона навколо

У центрі села Оброшине розпочалося будівництво сучасного двоповерхового торгового центру. Він називатиметься «Оброшин» і матиме площу майже 3 тис. м2. У ТЦ планують відкрити супермаркет, аптеку, кафе з терасою та інші комерційні об’єкти. Також передбачений підземний паркінг.

Як повідомила Оброшинська сільська рада, торговий центр «Оброшин» мають звести в центрі на розі вулиць Михайла Грушевського та Самбірської. Ділянку площею 0,1 га під будівництво сільрада раніше продала за 4,7 млн грн на аукціоні.

«У 2024 році для цієї території було затверджено детальний план, що дало змогу розпочати проектування майбутнього об’єкта та підготовку до будівництва […] Забудовник має усі необхідні дозвільні документи – повідомлення про початок підготовчих робіт, дозвіл на облаштування будівельного майданчика, дозвіл на зрізку дерев», – йдеться в повідомленні.

Проєктантом торгового центру є відома львівська архітектурно-інжинірингова компанія AVR Development. Згідно з планом, це буде двоповерхова будівля із підземним паркінгом, загальна площа –2,99 тис. м2. На першому поверсі передбачений супермаркет і аптека, на другому поверсі будуть комерційні площі для локального бізнесу — магазинів, салонів та іншого бізнесу. Також там буде кав’ярня з терасою, яка «стане місцем зустрічей, дозвілля та відпочинку», повідомила пресова служба AVR Development. Навколо ТЦ планують створити озеленену пішохідну зону.

«Проєкт ми робимо на ділянці з вигідним розташуванням – поруч проходить транзитна дорога через село, а також траса Львів–Самбір–Ужгород. Це забезпечить легкий доступ не лише місцевим мешканцям, а й транзитним відвідувачам, які зупиняються дорогою. Водночас ми свідомо уникали створення «шумного» торгового об’єкта, який би домінував над сільським середовищем», – розповів провідний архітектор AVR Development Віталій Квич.

Візуалізація ТЦ «Оброшин» від AVR Development

Наразі на земельній ділянці тривають підготовчі роботи, активна будівельна фаза розпочнеться в середині липня, за сприятливих умов запустити ТЦ мають намір восени 2026 року.

Землю під ТЦ на аукціоні Оброшинської сільради 2023 року викупив місцевий житель Андрій Півторак, за неї він заплатив 4,71 млн грн. Наразі, згідно з даними платформи YouControl, земля належить його ТзОВ «ТЦ «Оброшин». Він також значиться директором або засновником низки львівських підприємств, що працюють у галузях будівництва та архітектури. Це «Апп Девелопмент», «АВР Інк», «Проект Інжиніринг», «Аміка Девелопмент» та «Перша міська складарня». У більшості компанії партнером Андрія Півторака є Роман Романець, власник та керівник AVR Development, а також співвласник будівельної компанії «Кворум».

Наразі невідомо, чи є попередні домовленості з відомими ритейл-мережами щодо роботи в майбутньому торговому центрі «Оброшин». Власник проєкту Андрій Півторак не відповів на запитання ZAXID.NET.