в межах реконструкції створять дворівневий підземний паркінг на 465 машиномісць

Торговий центр «Скриня», що неподалік львівського залізничного вокзалу, перебудують під ТРЦ ROX Mall. Про це 14 травня повідомила пресслужба консалтингової компанії UTG.

Зазначається, що концепція оновлення ТРЦ «Скриня» передбачає комплексну реконструкцію наявної будівлі площею 6500 м2 в торговельний комплекс окружного формату загальноміського значення з розширенням площі до 38600 м2. Зокрема, в межах реконструкції створять дворівневий підземний паркінг на 465 машиномісць. Він стане другим за розміром підземним паркінгом на території заходу України. Після реконструкції торговий центр перейменують на ROX Mall.

У керуючій компанії пояснили, що наразі знайти вільну земельну ділянку під створення нового торгового комплексу за потребами ринку складно, саме тому обрали комплексну реновацію ТРЦ «Скриня». Над перебудовою одного з найстаріших у Львові торгових центрів працює консалтингова компанія UTG, відома за створенням концепцій столичних ТРЦ Ocean Plaza, Lavina Mall та Respublika Park.

«Від землевласників сусідніх ділянок отримано погодження спільної ревіталізації цілого кварталу із будівництвом адміністративно-ділових споруд на зразок Canary Wharf в Лондоні, MediaCityUK в Манчестері, La Défense»в Парижі або Сarlsberg city district в Копенгагені. Від міської адміністрації заручилися схваленням та підтримкою у сприянні ініціативи», – повідомили в UTG.

У компанії додали, що отримали погодження на співпрацю від потенційних орендарів, серед яких провідні національні та міжнародні мережі роздрібної торгівлі.

Додамо, що чотириповерховий ТРЦ «Скриня» на вул. Городоцькій, 179 запрацював у 2006 році. На першому поверсі розташований супермаркет «Сільпо», а на верхніх поверхах – магазини одягу та взуття, електроніки та інших побутових товарів.