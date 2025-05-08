Новий сучасний торговий центр з'явиться у Винниках за 1,5 року

На узбіччі львівської об’їзної дороги біля Винників невдовзі почнуть будувати великий торговий центр Road park. Він матиме площу майже 10 тис. м². Спеціально для майбутнього ТЦ облаштують безпечний заїзд та виїзд на львівську об’їзну.

ТЦ Road park планують побудувати між новим винниківським цвинтарем, цинковим заводом та об’їзною дорогою Львова, адміністративно це територія Підберізцівської громади. Його зводитимуть на кількох земельних ділянках, що перебувають у приватній власності.

Як стало відомо ZAXID.NET, це буде одноповерхова будівля з комерційними та складськими приміщеннями, різними ресторанами, зокрема у форматі drive (коли роблять замовлення і отримують його, не покидаючи авто) підземним і наземним паркінгами, кількома зарядними станціями для електротранспорту. Площа будівлі становитиме 9,96 тис. м2.

Зведенням майбутнього ТЦ Road park займатиметься підприємство «Сінгапур інвест» з групи REM100 development. Компанія в квітні 2025 року отримала містобудівні умови та обмеження, а також вже погодила будівництво нового безпечного заїзду та виїзду на кільцеву дорогу від торгового центру. Підготовчі роботи мають початися за кілька тижнів, запланований термін здачі в експлуатацію – ІІІ квартал наступного року.

«Торговий центр буде розрахований на жителів передмість та людей, які їздять кільцевою дорогою Львова», – йдеться в повідомленні REM100 development. Попередньо, зацікавленість у оренді приміщень в майбутньому центрі висловили мережі продуктових маркетів АТБ, «Фора» і Thrash!, мережа фаст-фуду KFC, мережі одягу та побутових товарів Sinsay, Blisk, Yves Rocher, «Люксоптика», аптека «Медсервіс», а також «Нова пошта», «Алло», Vodafon, Lifecell, «Золотий вік», «Будинок іграшок» та інші.

Майбутній ТЦ Road park у Винниках, візуалізація REM100 development

ТОВ «Сінгапур-Інвест» зареєстроване 2023 року в селі Миклашів Львівського району. Його засновниками є жителі Винників Андрій Наремба (33%), Роман Наремба (17%), Олег Наремба (17%), львів’янин Роман Ціхоляз (16%), а також Роман Залеський (17%) з Яворівщини. Компанія входить до групи REM100 development, що займається зведенням малоповерхових житлових будинків і котеджів у Винниках, а також будує торговий центр поблизу села Чишки.

У східній частині об’їзної дороги Львова наразі немає великих торгових центрів, тамтешні мешканці їздять за потреби у ТРЦ Forum Lviv у центрі Львова, King Cross Leopolis у Сокільниках та до інших. Нещодавно про плани побудувати перший ТРЦ у Винниках оголосила компанія LEV Development.