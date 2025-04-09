Великий ТРЦ побудують на в'їзді у Винники

На в’їзді у Винники планують побудувати великий торгово-розважальний центр. У ньому працюватимуть супермаркет, різноманітні ресторації та крамниці, ігрова зона для дітей, буде сучасна зала для масових заходів, велика парковка тощо. Наразі таких об’єктів у Винниках із майже 30 тисячами жителів немає, місцеві мешканці відвідують торгово-розважальні центри у Львові і Сокільниках.

Майбутній торгово-розважальний центр будуватимуть на початку Винників з боку заїзду зі Львова. Він розміщуватиметься на ділянці площею близько 1 га на вул. Галицька, 3а-5а, поблизу автозаправної станції ОККО. Будівництвом ТРЦ займатиметься львівська девелоперська компанія LEV Development.

«У Винниках відчувається гостра потреба у сучасному багатофункціональному просторі для шопінгу та відпочинку. У місті немає торгового центру, де мешканці могли б комфортно, безпечно й зручно проводити дозвілля та здійснювати покупки», – повідомила ZAXID.NET керівниця відділу маркетингу компанії Анна Кульчицька.

Наразі на ділянці, де запланований ТРЦ, тривають підготовчі роботи, зокрема розрівнюють ґрунт та огороджують територію. За словами представників LEV Development, розпочати зводити будівлю центру мають за півроку, а відкрити її для відвідувачів планують у другому півріччі 2027 року.

Проект торгово-розважального центру наразі ще розробляють, так само як й визначаються із назвою.

Візуалізація майбутнього ТРЦ у Винниках, фото LEV Development

«Це буде сучасний мультифункційний простір із великим продуктовим маркетом, фудкортами, ритейл-зонами, дитячим дозвіллям, івент-холом та паркінгом. Мета проєкту у тому, щоби створити локацію, де кожен член родини зможе провести час із задоволенням», – зазначила Анна Кульчицька.

Планується, що комплекс у Винниках стане першим великим торгово-розважальним центром як у самих Винниках, так й у навколишніх селах східного передмістя.

Згідно з даними сайту Львівської міської ради, містобудівні умови та обмеження для будівництва майбутнього ТРЦ видав виконком Винниківської міської ради у жовтні 2020 року (невдовзі перед приєднанням до Львівської ОТГ). По них до виконавчого комітету звернулися двоє винниківських підприємців – Руслан Гальків та Віталій Голіян. Нині вони є власниками земельних ділянок, на яких будуть будувати ТРЦ.

У лютому 2025 року Гальків та Голіян передали право забудови цієї земельної ділянки львівському ТзОВ «Леополіс Буд Девелопмент», яке входить до групи компаній LEV Development (її засновники – бізнесмени Олександр Островський та Василь Левицький).

У місті наразі працює один невеликий торговий центр – чотириповерховий ТЦ «Винники», у ньому є піцерія Celentano, магазин взуття Stepter та інші заклади.

До слова, на в’їзді у село Чишки поблизу Львова планують побудувати торговий центр на 3 тис. м2.