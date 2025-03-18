У майбутньому ТЦ запланували фудкорти та зелену зону

На в’їзді у село Чишки поблизу Львова планують побудувати торговий центр. Він матиме назву KOLO Center та розташовуватиметься на узбіччі об’їзної дороги міста. Якщо ТЦ збудують, то він стане єдиним у східному передмісті Львова.

Як йдеться в описі майбутнього ТЦ KOLO на сайті OLX, він складатиметься з трьох поверхів загальною площею 3 тис. м² з окремими комерційними приміщеннями. Планується, що в торговому центрі працюватимуть будівельний або промисловий маркет, різноманітні торгові точки, офіси тощо. Також будуть облаштовані паркувальний майданчик, зупинка громадського транспорту та зелена зона.

На території майбутнього торгового центру вже зведено фундамент. Відкритої інформації про те, коли будівництво буде завершене, наразі немає. Зведенням ТЦ займається приватне підприємство «РЕМ100» з Винників, воно ж й продає майбутні комерційні приміщення у центрі на умовах співфінансування.

Як повідомили ZAXID.NET в Давидівській сільській громаді, до якої належить село Чишки, містобудівні умови та обмеження для торгового центру були схвалені на сесії у липні 2024 року. До сільради по них звернувся львівський підприємець Роман Ціхоляз. Він, згідно з даними земельного кадарстру, також є власником трьох земельних ділянок, на яких будуть ТЦ.

ПП «РЕМ100» зареєстроване у Винниках, його одноосібним власником є місцевий житель Андрій Наремба. Підприємство займається зведенням малоповерхових житлових будинків і котеджів у Винниках.

Відповідно до даних бізнес-аналітичної платформи YouControl, Андрій Наремба та Роман Ціхоляз є партнерами у девелоперському бізнесі. Зокрема у компаніях «Сінгапур Інвест» та «Упі-Інвест», що займаються купівлею і продажем майна, а також будівництвом житла і комерційних об’єктів.

У східній частині об’їзної дороги Львова наразі немає торгових центрів. Натомість у західній частині працюють гіпермаркети «Епіцентр», Metro тощо. Також нещодавно там відкрився великий гастромаркет мережі Forta.