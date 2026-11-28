Уряд не врахував пропозиції народних депутатів щодо збереження 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та коштів реверсної дотації в бюджетах територіальних громад під час підготовки Державного бюджету на 2027 рік. Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан у суботу, 28 листопада, розкритикував урядовий проєкт і заявив, що місцеве самоврядування може втратити значну частину фінансових ресурсів.

28 жовтня Верховна Рада підтримала бюджетні висновки, якими рекомендувала уряду зберегти 64% ПДФО в бюджетах громад та не вилучати гроші реверсної дотації. За відповідні пропозиції, за його словами, проголосували 278 та 284 народні депутати.

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Однак 27 листопада Кабінет Міністрів схвалив доопрацьований проєкт Держбюджету-2027 до другого читання. У ньому уряд залишив пропозицію зменшити частку ПДФО, що надходить до бюджетів громад, із 64% до 60%. Водночас замість цих коштів передбачили цільову субвенцію на компенсацію різниці в тарифах.

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Також у проєкті зберегли вилучення реверсної дотації: у 2027 році її мають перераховувати до державного бюджету 224 місцеві бюджети, серед яких 218 громад. Загальний обсяг таких надходжень запланували на рівні майже 22 млрд грн.

Слобожан вважає, що такі рішення послаблюють фінансову спроможність місцевого самоврядування. Він також провів паралелі між бюджетною політикою уряду та діями радянської влади під час Голодомору.

«Сьогодні, коли будете вшановувати пам’ять жертв Голодомору та слухати промови (читати пости) урядовців - на кшталт "ніколи знову", згадайте про причини Голодомору: колективізація = вилучення у громад ПДФО, продрозкладка = вилучення у громад коштів реверсної дотації. Держбюджет-2027 = Закон про п'ять колосків», – написав він.

Виконавчий директор Асоціації міст також заявив, що уряд намагається забрати у громад усі доступні ресурси, та завершив допис словами: «Радянського союзу нема, а комісари знову в українському уряді. Хто мовчить сьогодні, за тим плакатимуть завтра…».

Нагадаємо, що ще у липні Асоціація міст України просила Кабінет Міністрів зберегти реверсну дотацію для місцевих бюджетів.