Верховна Рада підтримала поправки до проєкту Держбюджету-2027, які передбачають збереження в бюджетах громад 64% податку на доходи фізичних осіб та коштів реверсної дотації. Асоціація міст України розраховує, що уряд врахує ці пропозиції під час підготовки документа до другого читання.

Про це в інтерв’ю «Комерсанту Українському» розповіла радниця голови АМУ Оксана Продан. За її словами, вилучення реверсної дотації загрожує фінансовій спроможності громад, особливо тих, які втратили податкові надходження через знищення підприємств російськими обстрілами.

Чим вилучення реверсної дотації загрожує бюджетам громад

Реверсна дотація передбачає передачу частини доходів фінансово спроможних громад до державного бюджету для підтримки громад із меншими надходженнями. Як пояснила Оксана Продан, кошти вилучають у тих, хто самостійно забезпечує свої потреби й не отримує базової дотації.

Розмір таких відрахувань визначають за показниками попереднього року. Отже, у 2027 році розрахунок спиратиметься на доходи громад за 2026-й.

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Проте ці показники можуть уже не відображати реальної ситуації: російські обстріли знищили чимало великих підприємств, які сплачували податки до місцевих бюджетів.

«Після того, як в Україні останні місяці зруйновано таку велику кількість великого бізнесу, всі ці підприємства не платитимуть податки. Але розрахунок реверсу буде здійснюватися начебто вони там є», – пояснила Оксана Продан.

За словами радниці голови АМУ, у громад можуть вилучати кошти без урахування фактичного скорочення їхніх доходів.

«Так громади, які сьогодні працюють, які самі заробляють, тобто створюють умови для роботи бізнесу, їх просто доведуть до банкрутства», – наголосила вона.

Оксана Продан про збереження спроможності громад в Держбюджеті-2027: дивіться відео

Які зміни до бюджету підтримав парламент

Верховна Рада схвалила в першому читанні проєкт Держбюджету на 2027 рік. Також депутати підтримали пропозицію бюджетного комітету доручити уряду залишити в бюджетах громад 64% ПДФО. За це рішення проголосували 278 народних депутатів.

За збереження коштів реверсної дотації в бюджетах громад проголосували 284 парламентарі.

АМУ розраховує, що під час доопрацювання проєкту бюджету до другого читання Мінфін та уряд дослухаються до рішення Верховної Ради.

«Величезне сподівання від Асоціації міст України, від усіх муніципалітетів на Мінфін, який почує народних депутатів, а також на самих парламентарів, бо велика кількість нардепів підтримують збереження коштів реверсу у громадах», – підсумувала Оксана Продан.