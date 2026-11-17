МВФ очікує падіння ВВП України

Міжнародний валютний фонд суттєво погіршив прогноз економіки України на найближчі два роки. Тепер фонд очікує, що реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) скоротиться на 0,5% у 2026 році та на 1% у 2027 році. Ще в жовтні МВФ прогнозував зростання української економіки на 1% і 3,5% відповідно. Про це йдеться у повідомленні МВФ за підсумками роботи місії в Україні, який опублікували 16 листопада.

Головними причинами перегляду прогнозу у фонді назвали погіршення безпекової ситуації та посилення російських атак на економічну інфраструктуру. Також у МВФ припустили, що війна триватиме увесь 2027 рік. За оцінкою фонду, російські удари дедалі частіше спрямовані на економічні об’єкти, енергетичну систему та іншу цивільну інфраструктуру, що створює додатковий тиск на український бізнес і погіршує перспективи економічного відновлення.

Водночас, як наголосили у МВФ, Україні знадобиться значне зовнішнє фінансування. Додаткову потребу в коштах на 2027 рік МВФ оцінює у 32–34 млрд доларів, а на 2028 рік – ще у 17 млрд доларів.

Які рекомендації МВФ дав Україні?

Попри погіршення економічних перспектив, у фонді відзначили прогрес України у виконанні програми фінансування. За попередньою оцінкою МВФ, станом на кінець вересня Україна виконала всі кількісні критерії ефективності. Із шести структурних маяків, які необхідно було виконати до кінця жовтня, два завершили вчасно, ще два – із затримкою. Робота над двома іншими триває.

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Окрему увагу МВФ приділив підготовці державного бюджету на 2027 рік. Фонд рекомендує уряду обережно планувати витрати та зосередитися на збільшенні доходів бюджету завдяки боротьбі з тіньовою економікою. Зокрема, одним із можливих джерел додаткових надходжень називають реформу спрощеної системи оподаткування.

Нові видатки, що не пов’язані з обороною, МВФ радить передбачати лише для програм, які забезпечать значний економічний або соціальний ефект. Також пенсійна реформа, за рекомендацією фонду, не повинна призводити до збільшення дефіциту бюджету.

У банківському секторі ситуацію оцінили відносно стабільною: банки мають достатньо ліквідності та залишаються прибутковими. Обсяги кредитування у другому кварталі зросли на 31,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас через російські атаки на підприємства та логістичну інфраструктуру зростають кредитні ризики. А тому МВФ закликав українську владу вчасно фінансувати чинні програми підтримки бізнесу, щоб не допускати накопичення заборгованості перед підприємцями.

Ще одним проблемним напрямом залишається енергетика. Перед поступовою лібералізацією енергетичного ринку та реформою механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО) держава має запровадити адресну допомогу для вразливих домогосподарств, наголошують у фонді.

Прогноз МВФ щодо української економіки погіршується від початку 2026 року. Зокрема, наприкінці лютого, коли фонд затвердив програму розширеного фінансування EFF, він очікував зростання ВВП України на 1,8–2,5%. Втім, уже в червні оцінку знизили до 1–1,6%.

У жовтневому огляді World Economic Outlook МВФ ще прогнозував зростання української економіки на 1% у 2026 році та на 3,5% у 2027 році. Та після чергової місії в Україні фонд переглянув ці оцінки та вперше заклав у прогноз скорочення ВВП протягом двох років поспіль.

До слова, Україна взяла на себе зобов’язання перед МВФ поступово привести тарифи на газ, електроенергію, опалення та гарячу воду до економічно обґрунтованого рівня. Тобто фактично пообіцяла зняти мораторій на підвищення тарифів. Водночас тарифи підвищуватимуть поступово, паралельно переглядаючи розмір субсидій для тих, хто цього потребує.