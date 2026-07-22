МВФ оновив структурні маяки для України

Міжнародний валютний фонд оновив Меморандум про економічну та фінансову політику та переглянув перелік реформ, які має виконати Україна. Частину вимог перенесли, водночас додали нові структурні маяки. Про це йдеться у повідомленні МВФ від 21 липня.

Серед головних змін – перенесення окремих етапів податкової реформи. Замість одного великого пакета реформ МВФ розділив його на кілька окремих законодавчих змін із різними строками виконання.

Зокрема, до кінця липня 2026 року Україна має ухвалити закони щодо оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, а також скасування пільг для дрібних поштових відправлень. Зауважимо, що закон про цифрові платформи Верховна Рада вже ухвалила, тоді як законопроєкт щодо поштових відправлень парламент не підтримав.

Водночас одну з найчутливіших реформ – скасування звільнення від ПДВ для платників спрощеної системи оподаткування – відклали ще на рік. Очікується, що відповідний закон ухвалять до кінця квітня 2027 року, а нові правила почнуть діяти з 1 січня 2028 року.

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Окрім цього, МВФ додав до програми нові вимоги. Серед них:

заборона на нові спеціальні або позапланові видатки для Пенсійного фонду;

підвищення порогу для позапланових перевірок під час відшкодування ПДВ зі 100 тис. грн до 1 млн грн до кінця серпня 2026 року;

ухвалення закону для посилення незалежності НКРЕКП до кінця жовтня;

затвердження нових показників ефективності роботи Державної податкової служби до кінця 2026 року;

підготовка законодавства для боротьби зі зловживаннями спрощеною системою оподаткування, зокрема зі штучним дробленням бізнесу.

Водночас у МВФ погодилися перенести строки виконання окремих реформ. Так, запуск ризик-орієнтованої системи перевірки декларацій про доходи відклали з червня на кінець вересня 2026 року. Також до кінця жовтня перенесли публікацію аналізу квазіфіскальних витрат у газовому, тепловому та електроенергетичному секторах.

У фонді наголосили, що Україна не виконала цільовий показник щодо обсягу чистих міжнародних резервів на кінець червня. Річ у тім, що Нацбанк був змушений збільшити валютні інтервенції через подорожчання імпортного пального та високий попит на валюту. Відтак, Україна звернулася до МВФ із проханням дозволити не виконати цей показник.

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Що відомо про програму МВФ

Нова програма розширеного фінансування (EFF), обсяг якої 8,1 млрд доларів, є одним із ключових джерел міжнародної фінансової підтримки України під час повномасштабної війни. Перший транш – 1,5 млрд доларів Україна отримала на початку березня 2026 року.

До кінця 2026 року заплановані ще три перегляди програми – у вересні та грудні. Якщо Україна виконає погоджені умови, вона зможе отримати ще понад 2,4 млрд доларів фінансової допомоги.

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До слова, у цьому ж меморандумі ідеться, що Україна взяла на себе зобов’язання перед МВФ поступово привести тарифи на газ, електроенергію, опалення та гарячу воду до економічно обґрунтованого рівня. Тобто, фактично пообіцяла зняти мароторій на підвищення тарифів. Водночас тарифи підвищуватимуть поступово, паралельно переглядаючи розмір субсидій для тих, хто цього потребує.