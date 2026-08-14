«Київстар» відключить 3G у трьох областях

Із 18 серпня «Київстар» відключить 3G у частині населених пунктів трьох областей. Частоти, на яких працювала ця мережа, використають для швидшого 4G-інтернету. Абонентам радять заздалегідь перевірити, чи підтримують їхні смартфони та SIM-карти 4G. Про це йдеться на сайті компанії.

Відключення 3G є частиною довгострокової модернізації мережі. Вивільнені частоти оператор спрямує на розвиток LTE, а в майбутньому – 5G.

Де «Київстар» відключить 3G?

Із 18 серпня 4G повністю замінить 3G у таких містах і районах:

Дніпропетровська область: Кривий Ріг і Криворізький район;

Івано-Франківська область: Городенка, Долина, Снятин, Верховинський, Івано-Франківський і Калуський райони;

Хмельницька область: Дунаївці, Красилів, Нетішин, Полонне, Старокостянтинів, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Хмельницький і Шепетівський райони.

Йдеться не про повне припинення мобільного зв’язку, а лише про відключення технології 3G. Щоб надалі користуватися швидкісним мобільним інтернетом, телефон і SIM-карта мають підтримувати 4G.

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Що мають зробити абоненти?

Передусім слід перевірити, чи підтримує ваш смартфон 4G або LTE та чи активована ця технологія в налаштуваннях. На Android потрібно вибрати режим мережі, в описі якого є 4G або LTE. На iPhone потрібно увімкнути стільникові дані.

Перевірити, чи підтримує SIM-карта 4G, можна за допомогою комбінації *245*4#. Стару картку оператор пропонує безкоштовно замінити на USIM у будь-якому магазині «Київстару». Номер телефону, тариф і кошти на рахунку при цьому збережуться.

Для стабільної роботи дзвінків оператор також радить:

увімкнути автоматичний вибір мережі 2G/3G/4G або 5G;

активувати VoLTE, якщо смартфон підтримує цю технологію;

встановити останні оновлення програмного забезпечення.

За даними «Київстару», після попередніх відключень 3G середня швидкість мобільного інтернету 4G у модернізованій мережі зросла на 62%.