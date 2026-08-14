Експерементальний електричний літак здійснив політ

У США вперше випробували найбільший у світі літак на акумуляторах. Електричний X1 провів у небі 27 хвилин і витратив електроенергії лише на 5 доларів. Про це повідомила компанія розробник літака Heart Aerospace.

Випробувальний політ відбувся 12 серпня в міжнародному аеропорту Платтсбурга у штаті Нью-Йорк. Літак піднявся на висоту близько 335 метрів, виконав кілька маневрів та успішно приземлився. Потужність його електричної установки під час польоту перевищувала один мегават.

За характеристиками компанії, експериментальний X1 має розмах крил 32,3 м і довжину 23,2 м. Його злітна вага перевищує 11,3 т. X1 – експериментальний прототип, призначений для випробування технологій майбутнього пасажирського літака ES-30. Сам демонстратор не перевозитиме пасажирів і не надійде в серійне виробництво.

А ось уже ES-30 розрахований на 30 місць і матиме гібридно-електричну силову установку. Його планують ввести в експлуатацію у 2031 році, а льотні випробування першого передсерійного літака мають розпочатися у 2028 році. Моделлю вже зацікавилися United Airlines, Air Canada та американський перевізник JSX.

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У Heart Aerospace прогнозують, що експлуатаційні витрати ES-30 будуть більш ніж на 40% нижчими, ніж у традиційних регіональних літаків. Економити вдасться завдяки дешевшій енергії, простішому обслуговуванню електродвигунів та меншій залежності від зборів, пов’язаних із викидами.

Засновник Heart Aerospace Андерс Форслунд заявив, що електричні літаки можуть зробити регіональні рейси дешевшими та відновити регулярне авіасполучення між невеликими аеропортами. Водночас майбутній ES-30 ще має пройти випробування та сертифікацію.