ЄС затвердив нові правила для авіапасажирів

Європейський парламент і Рада ЄС погодили угоду щодо наймасштабнішого за понад 20 років оновлення правил захисту прав авіапасажирів. Про це повідомила Європейська комісія.

Компенсації в разі скасування рейсу

Ключова норма реформи зберігає право пасажирів на компенсацію у випадку скасування рейсу або затримки прибуття більш ніж на три години. Розміри виплат залишаються незмінними:

250 євро – для рейсів до 1500 км

400 євро – для рейсів від 1500 до 3500 км

600 євро – для рейсів понад 3500 км

Авіакомпанії також зобов’язали інформувати пасажирів про їхні права та порядок подання заяви на компенсацію упродовж 96 годин після інциденту. Процедури подання та розгляду скарг також спрощуються.

Прозорість цін і багажу

Також нові правила посилюють захист пасажирів і вводять низку практичних змін. Зокрема, діти до 14 років зможуть безкоштовно сидіти поруч із батьками або супроводжуючими.

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Передбачено й оновлення правил перевезення багажу. Так, одна особиста річ, наприклад, рюкзак або сумка має перевозитися безкоштовно, а повна ціна квитка повинна одразу відображати всі обов’язкові збори. Перевізники також зможуть пропонувати дешевші тарифи без додаткової ручної поклажі.

Окремо угода забороняє позбавляти пасажирів зворотного рейсу у разі неявки на попередній сегмент подорожі. Якщо рейс скасовано, авіакомпанія зобов’язана запропонувати альтернативу в чітко визначений термін, а за відсутності варіантів – компенсувати витрати на самостійно придбаний квиток.

Нові правила також забороняють нав’язування мобільних застосунків для отримання посадкових талонів і стягнення плати за паперовий варіант після онлайн-реєстрації. Додаткові збори за незначні помилки в написанні імені чи прізвища також скасовуються.

Коли почнуть діяти нові правила?

Єврокомісар із питань сталого транспорту та туризму Апостолос Ціцикостас назвав домовленість «значним кроком уперед», який одночасно зміцнює права пасажирів і забезпечує передбачувані умови для авіаційної галузі.

«На практиці це забезпечує більш надійні та чіткі права пасажирів, підвищує прозорість і забезпечує правову визначеність для авіакомпаній та влади», – сказав він.

Угода ще мають офіційно затвердити Європейський парламент і Рада ЄС. Після публікації в Офіційному журналі Євросоюзу нові правила набудуть чинності через 12 місяців.

До слова, угорський лоукостер Wizz Air повідомив, що обладнає весь свій флот інтернетом Starlink. Таким чином компанія стане першою авіакомпанією сегмента ультранизьких тарифів, яка забезпечить пасажирам супутниковий інтернет під час перельотів.