Wizz Air стане першим лоукостером із супутниковим інтернетом Starlink

Угорський лоукостер Wizz Air стане першою авіакомпанією сегмента ультранизьких тарифів, яка обладнає весь свій флот супутниковим інтернетом Starlink. Про це повідомляє Reuters.

Супутниковий інтернет Starlink планують запустити на літаках Wizz Air у 2027 році. У компанії поки не повідомляють, скільки коштуватиме ця угода. Водночас інші бюджетні авіакомпанії, зокрема Ryanair та EasyJet, раніше заявляли, що встановлення Starlink на літаках потребує значних витрат.

Зокрема, генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі зазначав, що супутниковий інтернет може коштувати компанії до 250 млн доларів щороку, враховуючи додаткові витрати на паливо.

Наразі Starlink уже співпрацює з низкою великих авіакомпаній у США, серед яких American Airlines, Southwest, United та Alaska Airlines. Також сервіс використовують перевізники далекомагістральних рейсів, зокрема Singapore Airlines та Emirates.

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До слова, аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX готується до виходу на фондову біржу. За попередніми оцінками, її вартість може сягнути щонайменше 1,8 трлн доларів. Якщо IPO відбудеться за такою оцінкою, це стане одним із найбільших розміщень в історії технологічного сектору. Значну частину вартості компанії забезпечує саме супутниковий бізнес Starlink.

Зауважимо, що Wizz Air – це угорський лоукостер, заснований у 2003 році, який спеціалізується на бюджетних перевезеннях переважно в Європі. Компанія виконує рейси до країн Близького Сходу та окремих напрямків в Азії.

Раніше угорська авіакомпанія Wizz Air прокоментувала рекламну кампанію із заявою про «повернення в Україну». Там зазначили, що вона не стосувалася відновлення авіарейсів, а слоган «Україно, ми повертаємось додому» мав суто іміджевий характер і був частиною кампанії з просування кар’єрних можливостей для українців.