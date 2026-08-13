Ціни на пальне знизилися

У четвер, 13 серпня, середня ціна бензину А-95 в Україні знизилася на 28 копійок і становить 80,72 грн за літр. Дизельне пальне подешевшало на 5 копійок – до 92,48 грн за літр. Про це свідчать дані порталу «Мінфін».

Середні ціни на пальне 13 серпня становлять:

бензин А-95 преміум – 83,94 грн/л, що на 33 копійки менше, ніж напередодні;

бензин А-95 – 80,72 грн/л, подешевшав на 28 копійок;

бензин А-92 – 77,06 грн/л, подешевшав на 74 копійки;

дизельне пальне – 92,48 грн/л, подешевшало на 5 копійок;

автогаз – 43,62 грн/л, подорожчав на 2 копійки.

Які ціни на найбільших АЗС?

Найнижча серед наведених мереж ціна бензину А-95 – на АЗС «Авантаж 7», де літр коштує 76,95 грн. Найдорожче його продають на WOG – за 83,50 грн/л.

Ціни на бензин А-95, дизель і автогаз у мережах становлять:

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«Укрнафта» – 78,90 грн/л, 89,90 грн/л і 42,90 грн/л відповідно;

«Авантаж 7» – 76,95 грн/л, 90,95 грн/л і 40,45 грн/л;

ОККО – 82,90 грн/л, 93,90 грн/л і 43,90 грн/л;

«БРСМ-Нафта» – 78,04 грн/л, 90,08 грн/л і 41,42 грн/л;

WOG – 83,50 грн/л, 94,80 грн/л і 44,50 грн/л;

BVS – 82,90 грн/л, 94,90 грн/л і 42,90 грн/л.

Водночас, за даними профільного видання enkorr, імпорт високооктанових бензинів А-98 і А-100 в Україну за підсумками 2026 року може встановити рекорд. У першому півріччі постачання становило майже 20 тис. тонн – на 12% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

До слова, на початку тижня – 10 серпня світові ціни на дизельне пальне різко зросли після атак на нафтопереробні заводи в Росії та Саудівській Аравії. Додатковий тиск на ринок створюють блокада Ормузької протоки, низькі запаси пального у США та російська заборона на його експорт.

Відтак, Україна призупинила удари по танкерах біля нафтового термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську на прохання віцепрезидента США Джей Ді Венса.