У департаменті дорожньої мобільності ЛМР кажуть, що порушення усунули

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції Департаментом міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради. Про це в четвер, 13 серпня, повідомили на сайті західного міжобласного територіального відділення АМКУ.

Справу розпочали на основі результатів аналізу в сфері платного паркування на території Львівської громади. Основна претензія АМКУ стосується форми договорів з операторами паркування, що затверджена в 2024 році. У ній йдеться про можливість продовження строку дії договору без проведення конкурсу.

«При цьому така можливість могла застосовуватися необмежену кількість разів. Зокрема, відповідні умови були застосовані у договорах, укладених Департаментом міської мобільності та вуличної інфраструктури з різними суб’єктами господарювання. Строк дії окремих договорів був визначений до 2030 року», – йдеться у повідомленні АМКУ.

В Антимонопольному комітеті вважають, що через таку модель можуть створюватися умови для відсутності конкурентності на ринку та обмежуватися можливості інших суб’єктів господарювання у змаганні за право надання послуг паркування. Це може вказувати на порушення закону «Про захист економічної конкуренції.

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Як повідомляв ZAXID.NET, у листопаді 2025 року західне відділення АМКУ надало Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури рекомендації припинити практику укладення та продовження договорів на умовах, які дозволяли їх неодноразове переукладання без проведення конкурсних процедур. У відповідь Департамент повідомив, говорять в АМКАУ, що з 2026 року припинив практику укладення та продовження таких договорів.

Водночас, зазначають в АМКУ, Департамент не вжив заходів для приведення вже укладених договорів у відповідність до чинного законодавства, що і стало причиною розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.