Інформаційні таблички облаштують біля медичних закладів та ветеранських організацій

У Львові з'являться спеціальні інформаційні таблички для паркування автомобілів ветеранів. Відповідні позначки облаштують біля медичних закладів, ветеранських організацій та інших закладів, які найчастіше відвідують захисники. Ініціативу реалізують за запитом самих ветеранів, щоб забезпечити їм зручний доступ до потрібних локацій. Про це повідомила пресслужба ЛМР у п’ятницю, 19 червня.

Як йдеться у повідомленні, виконавчий комітет ухвалив єдиний зразок інформаційної таблиці, якою позначатимуть паркомісця для ветеранів. За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олега Забарила, спеціальні таблички матимуть передусім інформаційний характер. Ветеран за кермом одразу бачитиме, яке саме місце – біля лікарні чи реабілітаційного центру залишене для нього. За його словами, йдеться не лише про зручність, а й про символічний вияв вдячності та поваги до людей, які захищали країну. Водночас у міста немає повноважень зобов'язати приватні комерційні об'єкти долучитися до ініціативи.

Фото ЛМР

«На комерційних локаціях, які перебувають у приватній власності, місто не має повноважень щодо організації паркування. Водночас закликаємо власників торгових центрів, спорткомплексів чи інших об’єктів також долучитися до цієї ініціативи та позначати паркомісця для наших захисників відповідно до затвердженого міського стандарту», – розповів Олег Забарило.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Щоб отримати дозвіл на встановлення таблички, потрібно звернутися до департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури міської ради. Після погодження заявник отримає офіційний лист та макет таблички з технічними параметрами. Проте ветеранські спільноти можуть додати до макета свій логотип. Виготовлення та встановлення здійснюється за гроші самих заявників.

Нагадаємо, з травня у Львові почали діяти нові правила паркування для ветеранів, за якими щомісяця вони можуть безкоштовно паркуватися протягом 100 годин. У місті пільгове паркування діє на відведених платних майданчиках.