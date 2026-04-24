У Львові запрацює безкоштовне паркування для ветеранів: як скористатись
Щомісяця ветерани зможуть безкоштовно паркуватися протягом 100 годин
З 1 травня у Львові почнуть діяти нові правила паркування, за якими щомісяця ветерани зможуть безкоштовно паркуватися протягом 100 годин. Пільгове паркування діятиме на відведених платних майданчиках і надаватиметься на один автомобіль, що перебуває у власності ветерана. Про це у п’ятницю, 24 квітня, повідомила пресслужба Львівської міської ради.
Як йдеться в повідомленні, щоб скористатися послугою, власнику авто потрібно зареєструватися у спеціальному електронному реєстрі. Після внесення даних надходить унікальний код у смс-повідомленні, який є постійним і застосовується для авторизації під час кожної сесії паркування. Водій повинен самостійно запускати сесію в UNIP щоразу, щоб розпочати безоплатне паркування.
Що для цього потрібно?
- зісканувати смартфоном QR-код, розміщений на інформаційному щиті майданчика, або самостійно перейти на вебсторінку сервісу у розділ оплати послуг паркування;
- ввести державний номерний знак транспортного засобу;
- ввести свій персональний код пільги;
- обрати необхідну тривалість паркування та розпочати сесію за рахунок пільгових годин.
Як пояснили в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР, щомісяця система автоматично фіксуватиме використаний час у межах встановленого ліміту. Після закінчення обраного часу паркування водій протягом 10 хвилин повинен звільнити місце або, за потреби, оформити нову сесію відповідно до процедури.
До слова, з січня 2024 року триває формування бази. За цей час до реєстру вже внесено понад 500 автівок ветеранів. Подавати документи можна або особисто у будь-якому ЦНАПі громади, або в електронному форматі через Портал мешканця.
Пакет необхідних документів:
- заява (заповнюється на місці або під час онлайн-подання);
- паспорт або ID-картка (з довідкою про реєстрацію місця проживання чи перебування);
- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
- оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (заявник має бути вказаний як власник);
- оригінал посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни, або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
- довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції або заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, або у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.