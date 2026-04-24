Щоб скористатися послугою, власнику авто потрібно зареєструватися у спеціальному електронному реєстрі

З 1 травня у Львові почнуть діяти нові правила паркування, за якими щомісяця ветерани зможуть безкоштовно паркуватися протягом 100 годин. Пільгове паркування діятиме на відведених платних майданчиках і надаватиметься на один автомобіль, що перебуває у власності ветерана. Про це у п’ятницю, 24 квітня, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Як йдеться в повідомленні, щоб скористатися послугою, власнику авто потрібно зареєструватися у спеціальному електронному реєстрі. Після внесення даних надходить унікальний код у смс-повідомленні, який є постійним і застосовується для авторизації під час кожної сесії паркування. Водій повинен самостійно запускати сесію в UNIP щоразу, щоб розпочати безоплатне паркування.

Що для цього потрібно?

зісканувати смартфоном QR-код, розміщений на інформаційному щиті майданчика, або самостійно перейти на вебсторінку сервісу у розділ оплати послуг паркування;

ввести державний номерний знак транспортного засобу;

ввести свій персональний код пільги;

обрати необхідну тривалість паркування та розпочати сесію за рахунок пільгових годин.

Як пояснили в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР, щомісяця система автоматично фіксуватиме використаний час у межах встановленого ліміту. Після закінчення обраного часу паркування водій протягом 10 хвилин повинен звільнити місце або, за потреби, оформити нову сесію відповідно до процедури.

До слова, з січня 2024 року триває формування бази. За цей час до реєстру вже внесено понад 500 автівок ветеранів. Подавати документи можна або особисто у будь-якому ЦНАПі громади, або в електронному форматі через Портал мешканця.

Пакет необхідних документів: