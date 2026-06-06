Судно затонуло біля північної частини Криму

Рибальське судно під турецьким прапором затонуло після атаки в Чорному морі біля тимчасово окупованого Севастополя. Внаслідок атаки є загиблий та поранені, повідомили у пресслужбі берегової охорони Туреччини у пʼятницю, 5 червня.

В опублікованій заяві командування берегової охорони йдеться, що рибальське судно Duru 67 зазнало атаки та було пошкоджене. Внаслідок цього траулер затонув.

«Рибальський човен під назвою Burak Kaya, який знаходився у сусідньому регіоні, негайно евакуював п'ятьох наших поранених рибалок з човна, що тонув, та почав рухатися в напрямку Інеболу. Один з наших рибалок, який був у тяжкому стані під час транспортування, загинув», – йдеться у повідомленні.

Згодом поранених та тіло загиблого підібрала турецька берегова охорона. Постраждалих госпіталізували.

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Хто саме здійснив атаку на судно, у пресслужбі берегової охорони не уточнили.

Нагадаємо, 5 червня про загибель своїх громадян внаслідок атаки на судна в Азовському морі також повідомив Азербайджан. МЗС країни повідомило, що внаслідок атаки у Таганрозькій протоці загинули пʼятеро азербайджанців, які були членами екіпажу двох вантажних суден. Ще троє громадян країни зазнали поранень.

Зазначимо, того дня командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що українські безпілотники уразили пʼять вантажних суден, які незаконно вивозили українську продукцію з окупованих територій. Кораблі уразили у портах Маріуполя, Бердянська, а також у прибережних водах ТОТ.

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До слова, наприкінці травня біля берегів Туреччини морські дрони вдарили по трьох танкерах «тіньового флоту» Росії. Під удар потрапили кораблі James II, Altura та Velora, які експортують російську нафту в обхід світових санкцій.