Атаку на вантажні кораблі здійснили у ніч на 5 червня

Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що внаслідок дронових атак на вантажні судна біля окупованих Маріуполя та Бердянська загинули пʼятеро азербайджанців. Загалом на двох атакованих суднах були 25 громадян Азербайджану, повідомило 5 червня з посиланням на МЗС країни агентство Reuters.

За даними МЗС, два вантажних судна, на яких перебували громадяни Азербайджану, атакували у Таганрозькій затоці. Зазначається, що загалом у складі екіпажів було 25 азербайджанців.

У пресслужбі МЗС Азербайджану заявили, що пʼятеро з них загинули внаслідок атаки. Ще троє азербайджанців отримали поранення.

Водночас у міністерстві додали, що кораблі, на яких перебували їхні громадяни, не належать Азербайджану.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Російське МЗС заявило, що азербайджанці перебували на кораблях «Натра» та «Циркон», які прямували з Туреччини до російського Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, 5 червня командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що вночі українські безпілотники уразили пʼять вантажних суден, які незаконно вивозили українську продукцію з окупованих територій.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Кораблі уразили у портах Маріуполя, Бердянська, а також у прибережних водах окупованих територій. За даними СБС, одне судно атакували біля Бердянська, і ще по два – в районах Ялти та Маріуполя на Донеччині.