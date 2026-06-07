Простий і поживний сніданок, який легко приготувати зі звичайних продуктів. Завдяки поєднанню картопляного пюре та моцарели вони виходять ніжними всередині та апетитно рум’яними зовні. Такі млинці чудово смакують як самостійна страва або з улюбленим соусом. Подавати їх найкраще теплими, одразу після приготування. Рецепт від Вusezeynep.

Інгредієнти Варена картопля 700 г Моцарела 200 г Пшеничне борошно 130 г Яйце 1 шт. Кріп 10 г Розпушувач 1 ч. л. Сіль 1/2 ч. л. Вершкове масло 20 г Спосіб приготування: Крок 1 Відваріть картоплю до м’якості, злийте воду та дайте їй трохи охолонути. Крок 2 Очистьте картоплю від шкірки та розімніть товкачем до однорідного пюре без великих грудочок. Крок 3 Натріть моцарелу на великій тертці, а кріп дрібно наріжте. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Додайте до картопляного пюре сир, яйце, борошно, кріп, розпушувач і сіль. Крок 5 Ретельно перемішайте всі інгредієнти до утворення м’якого тіста. Крок 6 Розділіть тісто на 6–8 однакових частин. Крок 7 Присипте робочу поверхню борошном і сформуйте круглі коржі товщиною приблизно 1 см. Крок 8 Розігрійте суху сковороду на середньому вогні. Крок 9 Викладіть заготовки на сковороду та обсмажуйте по 3–4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Крок 10 Перекладіть готові млинці на тарілку та змастіть вершковим маслом.