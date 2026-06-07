Картопляні млинці з сиром. Рецепт дня
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Простий і поживний сніданок, який легко приготувати зі звичайних продуктів. Завдяки поєднанню картопляного пюре та моцарели вони виходять ніжними всередині та апетитно рум’яними зовні. Такі млинці чудово смакують як самостійна страва або з улюбленим соусом. Подавати їх найкраще теплими, одразу після приготування. Рецепт від Вusezeynep.
Інгредієнти
|Варена картопля
|700 г
|Моцарела
|200 г
|Пшеничне борошно
|130 г
|Яйце
|1 шт.
|Кріп
|10 г
|Розпушувач
|1 ч. л.
|Сіль
|1/2 ч. л.
|Вершкове масло
|20 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Відваріть картоплю до м’якості, злийте воду та дайте їй трохи охолонути.
Крок 2
Очистьте картоплю від шкірки та розімніть товкачем до однорідного пюре без великих грудочок.
Крок 3
Натріть моцарелу на великій тертці, а кріп дрібно наріжте.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте до картопляного пюре сир, яйце, борошно, кріп, розпушувач і сіль.
Крок 5
Ретельно перемішайте всі інгредієнти до утворення м’якого тіста.
Крок 6
Розділіть тісто на 6–8 однакових частин.
Крок 7
Присипте робочу поверхню борошном і сформуйте круглі коржі товщиною приблизно 1 см.
Крок 8
Розігрійте суху сковороду на середньому вогні.
Крок 9
Викладіть заготовки на сковороду та обсмажуйте по 3–4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
Крок 10
Перекладіть готові млинці на тарілку та змастіть вершковим маслом.