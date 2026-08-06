Насправді ця частина овоча не завжди становить небезпеку

Зелена ділянка біля плодоніжки помідора часто викликає сумніви: одні без вагань зрізають її, інші викидають увесь помідор. Насправді ця частина овоча не завжди становить небезпеку. Pysznosci розповідають, коли можна їсти зелену частину помідора.

Чому верхівка помідора залишається зеленою?

Помідори належать до родини пасльонових, так само як картопля чи баклажани. У них природним чином містяться глікоалкалоїди, насамперед томатин. Ці сполуки виконують захисну функцію для рослини, а їхня найвища концентрація спостерігається у зелених, недозрілих плодах, листі, стеблах та у зеленій частині біля плодоніжки.

У міру дозрівання помідора вміст томатину помітно знижується. Тому стиглі червоні помідори вважаються безпечними для вживання, а невелика зелена частина біля плодоніжки не становить загрози для здорової людини. З міркувань смаку багато хто все одно її вирізає, оскільки вона буває твердішою та гіркішою.

Коли краще не їсти зелені частини?

Слід бути набагато обережнішими у випадку з повністю зеленими, недозрілими помідорами. Вони містять більше глікоалкалоїдів, ніж стиглі плоди. Вживання невеликих кількостей, наприклад, маринованих зелених помідорів, зазвичай не становить проблеми для здорових людей, однак вживання великих кількостей недозрілих помідорів не рекомендується.

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Що робити із зеленою частиною біля плодоніжки?

Якщо помідор стиглий, достатньо відрізати тверду основу плодоніжки, особливо якщо вона має яскраво-зелений колір або гіркий смак. Решту помідора можна сміливо використовувати для салатів, соусів чи супів.

Найголовніше – обирати стиглі помідори насиченого кольору, без ознак псування. Саме такі плоди мають найкращий смак і містять найбільше лікопену – потужного антиоксиданту, засвоюваність якого додатково підвищується після термічної обробки.