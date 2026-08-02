Навіть серед великого вибору можна купити плоди, які майже не мають аромату й смаку

У розпал сезону не всі помідори однаково смачні. Навіть серед великого вибору можна купити плоди, які майже не мають аромату й смаку. Щоб не помилитися з покупкою, варто звертати увагу на кілька простих ознак. Ukr.Media розповідає, як обрати ароматні та солодкі томати.

Перевірте, наскільки пружний помідор

Перш за все томат варто взяти в руку й легко натиснути на нього. Стиглий плід має бути пружним, але не надто твердим і не занадто м’яким. Якщо помідор легко продавлюється, він перезрів.

Огляньте місце біля плодоніжки

Під час вибору варто звернути увагу на ділянку, де плодоніжка з’єднується з томатом. Це місце не повинне різко відрізнятися за кольором від решти шкірки.

Якщо ж місце відрізняється, найімовірніше, томат вже дозрів після того, як його зірвали. Смак такого помідора може не сильно відрізнятися, але в ному точно буде менше корисних речовин.

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Оцініть шкірку та м’якуш

Шкірка у помідора має бути гладкою, блискучою та без зморщок, плям і складок. Якщо ви обираєте помідори на ринку, попросіть продавця розрізати вам один помідор і уважно огляньте який він всередині. Помідор не повинен мати білі жорсткі прожилки або порожнечі. Якщо вони є, не купуйте такі томати, адже вони не будуть смачними.