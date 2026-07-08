Навіть якісний рецепт не допоможе отримати вдалу заготівлю, якщо використовувати помідори, які погано підходять для закруток

Для домашньої консервації важливо правильно обрати помідори. Навіть якісний рецепт не допоможе отримати вдалу заготівлю, якщо використовувати помідори, які погано підходять для закруток. УНІАН розповідає, які помідори не варто використовувати для консервування.

Які помідори не підходять для консервування?

Для консервації не рекомендують використовувати помідори з тріщинами, темними плямами або пошкодженням. Навіть невелика пляма містить хвороботворні організми, що спричиняють бродіння маринаду і вибух банок.

Також багато людей маринують помідори ще незрілими, вважаючи, що так смачніше. Зелені помідори є популярною закускою, але також можуть бути небезпечними. У незрілих овочах міститься небезпечна для організму отрута соланін. Під час дозрівання рівень токсину знижується, тому готувати можна тільки близькі до стиглості помідори.

Щоб не отруїтися обирайте майже стиглі плоди, що досягли максимального розміру і скоро почнуть червоніти. Якщо ж овочі дрібні та з’явилися на гілці менше ніж два тижні тому, то закривати їх не варто. А також не можна їсти помідори, які гірчать – їх замаринували занадто молодими, а отже концентрація соланіну може бути небезпечною.

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