Щоб помідори не тріскалися: цей трюк врятує вашу консервацію на всю зиму
Але іноді смачні помідори, які ви законсервували можуть тріскатися, перетворюючись на кашу
Серпень – час для створення смачної консервації, яка буде радувати вас всю зиму. Але іноді смачні помідори, які ви законсервували можуть тріскатися, перетворюючись на кашу. УНІАН розповідає, що робити, щоб помідори не тріскалися під час консервації.
Чому томати тріскаються під час консервування?
Причини досить прості:
- Тонка шкірка. Шукайте та обирайте томати із щільною шкіркою.
- Перезрілі плоди. Пружність у таких помідорів зникає, тому краще використовувати трохи недозрілі, тверді та пружні.
- Порушений температурний режим. Помідори можуть потріскатися через різкий перепад температур.
І якщо з першими двома причинами зрозуміло, як їх усунути, то що робити з гарячим маринадом, який потрапляє на помідори? На цей випадок існує кілька хитрощів, які можуть допомогти.
Як правильно працювати з маринадом?
- Заливайте помідори маринадом поступово. Спочатку краще налити на дно банки трохи рідини, а потім потроху влити весь маринад.
- Якщо готуєте асорті з огірків та помідорів, то на дно краще викладайте томати, а потім огірки. Таким чином огірки візьмуть весь «удар» на себе.
- Прикрийте томати зверху листям хрону або дубовими листочками, а потім заливайте маринад зверху – листя захистить плоди від появи тріщин.
- Проколіть помідор зубочисткою поруч з плодоніжкою. Важливо, щоб прокол був акуратним, але глибоким – у такий спосіб гарячий маринад проникне всередину помідора та знизить ризик того, що шкірка трісне при збільшенні температури.
