Серпень – час для створення смачної консервації, яка буде радувати вас всю зиму. Але іноді смачні помідори, які ви законсервували можуть тріскатися, перетворюючись на кашу. УНІАН розповідає, що робити, щоб помідори не тріскалися під час консервації.

Чому томати тріскаються під час консервування?

Причини досить прості:

Тонка шкірка. Шукайте та обирайте томати із щільною шкіркою. Перезрілі плоди. Пружність у таких помідорів зникає, тому краще використовувати трохи недозрілі, тверді та пружні. Порушений температурний режим. Помідори можуть потріскатися через різкий перепад температур.

І якщо з першими двома причинами зрозуміло, як їх усунути, то що робити з гарячим маринадом, який потрапляє на помідори? На цей випадок існує кілька хитрощів, які можуть допомогти.

Як правильно працювати з маринадом?