Правильно законсервовані огірки можуть зберігатися до двох років

Домашня консервація завжди тішить взимку, але іноді банки з огірками починають мутніти, а згодом навіть здуваються кришки. Ukr.Media розповідає, чому так відбувається та чи можна врятувати консервацію.

Чому огірки мутніють?

Правильно законсервовані огірки можуть зберігатися до двох років. Але навіть при дотриманні рецептури іноді з’являється осад у розсолі. Причинами можуть бути:

Погано вимиті та недостатньо стерильні банки або кришки. Неякісні, мʼякі або місцями зіпсовані огірки. Використання огірків різних сортів в одній банці. Використання салатних сортів огірків. Занадто щільне заповнення банок огірками. Порушення рецептури консервації та технології консервування. Неякісні банки, з тріщинами та сколами на шийці. Використання йодованої солі при консервації.

Важливу роль відіграють і умови зберігання: банки потрібно тримати в прохолодному темному місці, якомога далі від опалювальних приладів та сонячних променів. Висока або непостійна температура теж може спричинити помутніння.

Як врятувати консервовані огірки?

Якщо осад з’явився протягом перших трьох днів після закрутки, огірки ще можна врятувати. Для цього огірки потрібно витягнути з банок, промити під проточною водою, після цього промити в солоній воді з розрахунку 30 грамів солі на 1 літр води, і знову помістіть огірки в холодну воду приблизно на 20 хвилин.

Одночасно зливайте розсіл з банок і кип’ятіть його двічі по 15 хвилин. Після цього помийте банки та проведіть повторну стерилізацію, ретельно помивши кришки.

Огірки ж знову потрібно закласти в підготовлені банки, залити гарячим розсолом та додати одну чайну ложку оцту на трилітрову банку. Після того, як консервація охолоне, огірки потрібно поставити в прохолодне місце на зберігання. В процесі охолодження не забувайте про перевертання банок догори дном та укутуванні в теплу тканину, щоб зменшити шанс вибуху банки.

Але якщо після консервації пройшло досить багато часу, слід просто почекати. Іноді протягом декількох днів розсіл знову стає прозорим, а огірки продовжують маринуватися. Проте якщо через кілька днів банки почнуть вибухати, їх можна розкрити та спробувати законсервувати знову за рецептом, який обрали, але трошки збільшивши кількість оцту.