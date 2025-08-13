Однак цей спосіб підходить не для всіх типів банок, і важливо знати, коли краще цього не робити

Усі звикли після того, як зробили заготівлі на зиму, загортати їх в ковдру та перевертати догори дном. Однак цей спосіб підходить не для всіх типів банок, і важливо знати, коли краще цього не робити. PixelInform розповідає, які банки не варто перевертати.

Які банки не можна перевертати?

Банки з гвинтовими кришками типу «твіст-оф» не можна перевертати. Вся річ у тому, що у них є спеціальне полімерне кільце, яке під впливом гарячої рідини розширюється, щільно герметизуючи кришку.

Якщо ви перевернете банку з твіст-офом, кришка опиниться внизу, в найхолоднішому місці, адже тепло підіймається нагору. Таким чином кришка може не щільно прилягати до тари, через що виникає ризик порушення герметичності.