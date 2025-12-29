Смачніше за «Олів'є» і «Шубу»: легкий салат зі шпротами
Рецепт до святкового столу0
Класична закуска для святкового столу, яка поєднує прості інгредієнти та насичений смак. Завдяки поєднанню овочів, яєць і рибних консервів, салат виходить поживним і добре тримає форму. Його зручно готувати як у салатнику, так і в роз’ємному кільці. Рецепт від «Смачненьке».
Інгредієнти
|Шпроти
|1 банка
|Картопля
|3 шт.
|Морква
|2 шт.
|Цибуля
|2 шт.
|Мариновані огірки
|3 шт.
|Яйця
|4 шт.
|Майонез
|за смаком
|Сіль
|за смаком
|Зелень
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Натріть моркву на крупній тертці, цибулю наріжте дрібними кубиками.
Крок 2
Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії, викладіть цибулю та обсмажте до напівпрозорості. Додайте моркву та обсмажуйте разом до м’якості, зніміть з вогню й охолодіть.
Крок 3
Натріть відварену картоплю та яйця на великій тертці.
Крок 4
Наріжте мариновані огірки соломкою.
Крок 5
Розімніть шпроти виделкою разом з олією.
Крок 6
Викладіть першим шаром картоплю та змастіть майонезом.
Крок 7
Викладіть другим шаром шпроти та змастіть майонезом.
Крок 8
Викладіть третім шаром огірки та змастіть майонезом.
Крок 9
Викладіть четвертим шаром моркву з цибулею та змастіть майонезом.
Крок 10
Викладіть п’ятим шаром терті яйця, змастіть майонезом і посипте зеленню.