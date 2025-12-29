Класична закуска для святкового столу, яка поєднує прості інгредієнти та насичений смак. Завдяки поєднанню овочів, яєць і рибних консервів, салат виходить поживним і добре тримає форму. Його зручно готувати як у салатнику, так і в роз’ємному кільці. Рецепт від «Смачненьке».

Інгредієнти Шпроти 1 банка Картопля 3 шт. Морква 2 шт. Цибуля 2 шт. Мариновані огірки 3 шт. Яйця 4 шт. Майонез за смаком Сіль за смаком Зелень за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Натріть моркву на крупній тертці, цибулю наріжте дрібними кубиками. Крок 2 Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії, викладіть цибулю та обсмажте до напівпрозорості. Додайте моркву та обсмажуйте разом до м’якості, зніміть з вогню й охолодіть. Крок 3 Натріть відварену картоплю та яйця на великій тертці. Крок 4 Наріжте мариновані огірки соломкою. Крок 5 Розімніть шпроти виделкою разом з олією. Крок 6 Викладіть першим шаром картоплю та змастіть майонезом. Крок 7 Викладіть другим шаром шпроти та змастіть майонезом. Крок 8 Викладіть третім шаром огірки та змастіть майонезом. Крок 9 Викладіть четвертим шаром моркву з цибулею та змастіть майонезом. Крок 10 Викладіть п’ятим шаром терті яйця, змастіть майонезом і посипте зеленню.