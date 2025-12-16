Якщо ви в пошуках нових салатів до святкового столу, які замінять радянські надбання, тоді ця страва точно вам підійде. Рецепт від «Господиньки».

Інгредієнти

Куряча грудка (відварена) 300 г Яєчні білки 4 шт. Солоні огірки 2 шт. Морква по-корейськи 150 г Копчений сир 150 г Яєчні жовтки (для декору) 2 шт. Яєчні жовтки (для соусу) 2 шт. Сіль ½ ч. л. Чорний мелений перець ⅓ ч. л. Соняшникова олія 2 ст. л. Сметана 3 ст. л. Гірчиця в зернах 1 ч. л. Часник 1 зубчик

Спосіб приготування:

Крок 1 Спочатку підготуйте соус. Відварені яйця розділіть на білки та жовтки. Два жовтки покладіть у миску, додайте сіль, чорний мелений перець, сметану, олію, гірчицю в зернах і подрібнений зубчик часнику. Добре розімніть і перемішайте виделкою до однорідної консистенції.

Крок 2 Курячу грудку розберіть на волокна й викладіть рівним шаром на плоску тарілку. Змастіть частиною соусу. Зверху натріть на дрібну терку яєчні білки.

Крок 3 Солоні огірки натріть, за потреби злегка відтисніть зайвий сік і викладіть наступним шаром. Знову змастіть соусом. Поверх огірків рівномірно викладіть моркву по-корейськи та ще раз змастіть соусом.