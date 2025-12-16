Що приготувати замість «Олів’є»: салат «Глорія» до новорічного столу0
Якщо ви в пошуках нових салатів до святкового столу, які замінять радянські надбання, тоді ця страва точно вам підійде. Рецепт від «Господиньки».
Інгредієнти
|Куряча грудка (відварена)
|300 г
|Яєчні білки
|4 шт.
|Солоні огірки
|2 шт.
|Морква по-корейськи
|150 г
|Копчений сир
|150 г
|Яєчні жовтки (для декору)
|2 шт.
|Яєчні жовтки (для соусу)
|2 шт.
|Сіль
|½ ч. л.
|Чорний мелений перець
|⅓ ч. л.
|Соняшникова олія
|2 ст. л.
|Сметана
|3 ст. л.
|Гірчиця в зернах
|1 ч. л.
|Часник
|1 зубчик
Спосіб приготування:
Крок 1
Спочатку підготуйте соус. Відварені яйця розділіть на білки та жовтки. Два жовтки покладіть у миску, додайте сіль, чорний мелений перець, сметану, олію, гірчицю в зернах і подрібнений зубчик часнику. Добре розімніть і перемішайте виделкою до однорідної консистенції.
Крок 2
Курячу грудку розберіть на волокна й викладіть рівним шаром на плоску тарілку. Змастіть частиною соусу. Зверху натріть на дрібну терку яєчні білки.
Крок 3
Солоні огірки натріть, за потреби злегка відтисніть зайвий сік і викладіть наступним шаром. Знову змастіть соусом. Поверх огірків рівномірно викладіть моркву по-корейськи та ще раз змастіть соусом.
Крок 4
Копчений сир натріть на терку й викладіть завершальним шаром. Салат прикрасьте натертими яєчними жовтками, за бажанням додайте шматочки солоних огірків або зелень. Перед подачею салат можна залишити в холодильнику на 30-60 хвилин, щоб шари добре просочилися.