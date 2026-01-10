Пухкі, ароматні булочки з ніжною сирною начинкою, покриті тонким шаром ванільної глазурі. Вони ідеальні для свята, сімейного сніданку або просто для солодкого задоволення. Можна додавати родзинки, цедру, шоколад чи робити ванільне тісто для експериментів. Рецепт від Picante cooking.

Інгредієнти

для тіста: борошно 500 г молоко 200 мл свіжі дріжджі 20 г цукор 80 г м’яке вершкове масло 100 г яйце 1 шт. цедра лимона 1 шт. для начинки: домашній кисломолочний сир (жирний) 500 г цукор 60 г яйце 1 шт. цедра лимона 1 шт. для глазурі: цукрова пудра 150 г окріп 3 ст. л. ванільний екстракт або ванільний цукор 1 ч. л. додатково: яйце 1 шт. молоко 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 У глибокій мисці або чаші планетарного міксера змішати молоко і дріжджі до повного розчинення. Додати борошно, цукор, яйце, цедру і вершкове масло, замісити м’яке тісто. Місити 12–15 хвилин вручну або 6–8 хвилин міксером до однорідної структури. Накрити миску кришкою або ледь вологим рушником і залишити на 1,5 години для підйому.

Крок 2 Поки тісто підходить, приготувати начинку: змішати сир, цукор, яйце і цедру до однорідності.

Крок 3 Тісто обім’яти, розкачати прямокутником приблизно 45×25 см. Викласти начинку, відступаючи 1–1,5 см від краю. Загорнути у рулет, прищипнути край. Перевернути швом донизу, нарізати прямокутниками 3–4 см, перекрутити кожен шматок. Викласти на деко з пергаментом і дати підходити 1 годину.

Крок 4 Духовку розігріти до 200 °С. Збити яйце з молоком і змастити булочки. Вставити деко в духовку і відразу зменшити температуру до 180 °С. Пекти 25–30 хвилин до золотистої скоринки.