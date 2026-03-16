У декого плов виходить розсипчастим і ароматним, а в інших нагадує звичайну рисову кашу з м’ясом. І причина часто криється не у сорті рису чи спеціях, а в одній важливій деталі – температурі води, якою заливають страву під час приготування. УНІАН розповідає, якою ж водою слід заливати рис.

Яку воду краще використовувати?

Кулінарні традиції та досвід кухарів свідчать, що для плову краще використовувати гарячу воду або навіть окріп. При використанні гарячої води ви досягнете правильної консистенції страви.

Основа плову – це зірвак, суміш м’яса, овочів і спецій, які довго обсмажуються в олії. Коли ця основа вже добре прогріта, додавання холодної води різко знижує температуру, що може призвести до кількох проблем.

М’ясо через такий температурний перепад стає більш жорстким, жир частково застигає, а процес приготування сповільнюється. У результаті інгредієнти починають готуватися нерівномірно і консистенція псується: щось буде трохи м’якшим, а щось черствішим.

А гаряча вода, навпаки, підтримує потрібний температурний режим і дозволяє страві продовжувати готуватися без різких зупинок.

Також гаряча вода зберігає рис розсипчастим. Коли ви використовуєте холодну воду, рис вбирає рідину повільніше, встигає виділити більше крохмалю і може стати липким. А гаряча вода діє інакше: поверхня зерен швидше прогрівається, завдяки чому вони краще зберігають форму. У результаті рис виходить розсипчастим, а кожне зернятко відділяється від іншого.