Правильне розморожування лосося має велике значення для безпеки та якості страви. Якщо процес виконати неправильно, риба може втратити текстуру, стати водянистою або навіть створити ризики для здоров’я. Martha Stewart розповідає, як швидко та безпечно розморозити лосось.

Як швидко розморозити лосося?

Залежно від того, як упакований ваш заморожений лосось, методи розморожування дещо відрізнятимуться:

Якщо лосось вакуумно упакований

Заморожений лосось часто продається у вакуумній упаковці, щоб знизити ризик зараження Clostridium botulinum (бактерією, що викликає ботулізм) та Listeria monocytogenes (бактерією, що викликає лістеріоз).

За словами Еріки Рейстер, викладачки з питань безпеки харчових продуктів у відділенні Мічиганського університету, C. botulinum активно розмножується в умовах низького вмісту кисню, таких як вакуумна упаковка. Водночас L. monocytogenes добре росте в холодному середовищі, зокрема в холодильнику. Як результат, заморожена риба у вакуумній упаковці може стати особливо вразливою до цих бактерій, якщо її не розморожувати за належних умов, пояснює вона.

Однак ви можете безпечно та швидко розморозити лосося у вакуумній упаковці, тримаючи рибу під холодною проточною водою. Ви можете залишити рибу в упаковці, але температура води має залишатися на рівні 3.3℃ або нижче протягом усього процесу розморожування, каже Рейстер. Зазвичай цей метод займає 30 хвилин або менше, залежно від товщини філе лосося.

«Як тільки риба розморозиться, її потрібно негайно вийняти з упаковки», – каже вона.

Якщо лосось не вакуумно упакований

Якщо ви часто купуєте свіжий лосось і заморожуєте його самостійно, найбезпечніший спосіб швидко його розморозити – це покласти ту кількість, яку ви плануєте приготувати, у герметичний пакет із застібкою-блискавкою та занурити його під холодну проточну воду.

Як альтернативу, можна помістити запечатаний лосось у миску з холодною водою, змінюючи воду кожні 30 хвилин, щоб вона залишалася холодно. Залежно від розміру та товщини порцій лосося, розморожування зазвичай займає від 20 до 45 хвилин.

Так само як і у випадку з лососем у вакуумній упаковці, важливо підтримувати належний контроль температури. Лосось повинен залишатися при температурі нижче 3.3℃ протягом усього процесу розморожування, щоб зменшити ризик розмноження шкідливих бактерій.

Як тільки лосось розморозиться, його слід негайно приготувати. Його внутрішня температура повинна досягти мінімум 62℃ .