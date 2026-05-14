Увесь секрет рум’яної скоринки та соковитого м’яса всередині полягає в звичайній дрібці цукру

Смажена риба часто виходить сухою або розвалюється на сковорідці, навіть якщо використовувати свіжу рибу. Кулінари кажуть, що уникнути цього допомагає несподіваний інгредієнт – звичайний цукор. Він допоможе отримати рум’яну скоринку та зберегти соковитість риби всередині. УНІАН розповідає, як цукор робить рибу соковитішою.

Як посмажити рибу, щоб вона була соковитою?

Річ у тім, що при контакті з розпеченою поверхнею цукор запускає відразу два потужні кулінарні процеси:

Карамелізацію – цукор плавиться та утворює найтоншу глазур, яка надає рибі золотисто-коричневого кольору та легкого карамельного присмаку. Реакцію Майяра – під час смаження відбувається взаємодія білків риби з цукрами, яка відповідає за насичений смак і апетитний аромат. Цукор буквально підсилює цю реакцію.

Утворена скоринка також працює як бар’єр, тому «запечатує» соки всередині філе і не дає рибі пересохнути. Щоб досягти подібного результату, нанесіть суміш з 2 частин солі та 1 частини цукру на рибу тонким шаром з усіх боків.