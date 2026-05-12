Насправді щоб риба вдалась, достатньо дотриматися трьох простих кулінарних правил

Скумбрія в духовці може вийти ніжною, ароматною та соковитою, але часто результат розчаровує через сухість або надто різкий запах. Насправді щоб риба вдалась, достатньо дотриматися трьох простих кулінарних правил, які використовують досвідчені кулінари. ТСН розповідає, як приготувати ідеальну смачну скумбрію.

Як правильно запікати скумбрію?

Не пересушуйте рибу.

Одна з найпоширеніших помилок – занадто довге приготування. Скумбрія доволі жирна і ніжна, тому за високої температури швидко втрачає соковитість. Найкраще запікати скумбрію за температури 180–190°C приблизно 25–20 хвилин. Якщо тримати рибу довше, вона поступово стане сухою і втратить м’якість.

Додайте лимон та цибулю, щоб прибрати різкий запах.

Ще один важливий секрет – правильно нейтралізувати характерний запах риби. Для цього професійні кулінари використовують лимон і цибулю під час запікання. Достатньо покласти всередину риби кілька кілець цибулі та скибочки лимона. Лимон допоможе зробити смак більш свіжим, а цибуля додасть соковитості та м’якості.

Перед запіканням рибу потрібно замаринувати.

Саме маринад допомагає скумбрії стати особливо ніжною й ароматною. Для маринаду слід змішати олію, сіль, чорний перець, трохи лимонного соку та дрібку паприки. Рибу залишають у маринаді хоча б на 20 хвилин перед запіканням.