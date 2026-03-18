Існує кілька простих альтернатив, які допоможуть зробити страву апетитною

Смажена риба зазвичай асоціюється з хрусткою скоринкою, яку отримують завдяки борошну. Однак навіть без нього можна досягти не гіршого результату – існує кілька простих альтернатив, які допоможуть зробити страву апетитною. Pixel Inform розповідає, як можна посмажити рибу без борошна.

Чим можна замінити борошно?

Якщо борошна немає під рукою, ви можете легко замінити його на панірувальні сухарі. Їх можна зробити самостійно із засохлих шматочків хліба.

Крім цього, ви можете зробити страву цікавішою за допомогою кляру з яєць та молока. Кляр допоможе отримати плівку, яка дозволить отримати апетитну скоринку.

Також ви можете спробувати обмокнути рибу в манці чи вівсянці. А деякі кулінари використовують кунжут, який може зробити смак риби цікавішим.