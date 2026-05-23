Від шоколаду до сальси: 5 способів ефектно і смачно подати полуницю
У сезон полуниці хочеться додавати її буквально всюди – у десерти, закуски й навіть соуси. Ця ягода чудово поєднується не лише з вершками чи шоколадом, а й із пряними, солоними та освіжальними інгредієнтами. Shuba зібрали 5 простих ідей, які допоможуть перетворити звичайну полуницю на ефектну страву для святкового столу або літнього перекусу.
Полуниця в шоколаді
Інгредієнти
|Полуниця
|300 г
|Чорний шоколад
|150 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте та добре обсушіть полуницю.
Крок 2
Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
Крок 3
Вмочіть кожну ягоду в шоколад, тримаючи за плодоніжку.
Крок 4
Викладіть полуницю на пергамент.
Крок 5
Залиште до повного застигання шоколаду.
Полуниця з вершками й ваніллю
Інгредієнти
|Полуниця
|500 г
|Вершки 30%
|250 мл
|Цукрова пудра
|1,5 ст. л.
|Ванільний екстракт
|0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте полуницю половинками або четвертинками.
Крок 2
Влийте охолоджені вершки в чашу міксера.
Крок 3
Збивайте вершки приблизно 1 хвилину.
Крок 4
Додайте цукрову пудру та ванільний екстракт.
Крок 5
Продовжуйте збивати до густого крему.
Крок 6
Розкладіть полуницю в креманки.
Крок 7
Додайте зверху вершковий крем і подавайте одразу.
Полуниця з прошуто або хамоном
Інгредієнти
|Полуниця
|200 г
|Прошуто або хамон
|100 г
|Бальзамічний оцет
|1 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте та обсушіть полуницю.
Крок 2
Обгорніть кожну ягоду скибочкою прошуто або хамону.
Крок 3
Викладіть закуску на тарілку.
Крок 4
Збризніть бальзамічним оцтом.
Крок 5
Подавайте одразу після приготування.
Полунична сальса
Інгредієнти
|Полуниця
|300 г
|Червона цибуля
|0,25 шт.
|Перець чилі
|0,5 шт.
|Кінза або м’ята
|кілька гілочок
|Сік лайма
|2 ст. л.
|Оливкова олія
|1 ст. л.
|Сіль
|дрібка
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте полуницю маленькими кубиками.
Крок 2
Подрібніть червону цибулю, чилі та зелень.
Крок 3
Перекладіть усі інгредієнти в миску.
Крок 4
Додайте сік лайма, оливкову олію та сіль.
Крок 5
Добре перемішайте сальсу.
Крок 6
Подавайте із тортильєю, сиром або куркою.
Полуниця з морозивом і вином
Інгредієнти
|Полуниця
|100 г
|Шардоне
|50 мл
|Цукровий сироп
|50 г
|Ванільне морозиво
|50 г
|Сублімована полуниця
|2 г
|М’ята
|для прикрашання
|Полуниця
|для прикрашання
Спосіб приготування:
Крок 1
Покладіть полуницю в чашу блендера.
Крок 2
Додайте шардоне та цукровий сироп.
Крок 3
Збийте все до однорідної консистенції.
Крок 4
Вилийте суміш у глибоку тарілку або креманку.
Крок 5
Викладіть посередині кульку ванільного морозива.
Крок 6
Прикрасьте свіжою полуницею, м’ятою та сублімованою полуницею.