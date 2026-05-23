У сезон полуниці хочеться додавати її буквально всюди – у десерти, закуски й навіть соуси. Ця ягода чудово поєднується не лише з вершками чи шоколадом, а й із пряними, солоними та освіжальними інгредієнтами. Shuba зібрали 5 простих ідей, які допоможуть перетворити звичайну полуницю на ефектну страву для святкового столу або літнього перекусу.

Полуниця в шоколаді

Інгредієнти Полуниця 300 г Чорний шоколад 150 г Спосіб приготування: Крок 1 Помийте та добре обсушіть полуницю. Крок 2 Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Крок 3 Вмочіть кожну ягоду в шоколад, тримаючи за плодоніжку. Крок 4 Викладіть полуницю на пергамент. Крок 5 Залиште до повного застигання шоколаду.

Полуниця з вершками й ваніллю

Інгредієнти Полуниця 500 г Вершки 30% 250 мл Цукрова пудра 1,5 ст. л. Ванільний екстракт 0,5 ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Наріжте полуницю половинками або четвертинками. Крок 2 Влийте охолоджені вершки в чашу міксера. Крок 3 Збивайте вершки приблизно 1 хвилину. Крок 4 Додайте цукрову пудру та ванільний екстракт. Крок 5 Продовжуйте збивати до густого крему. Крок 6 Розкладіть полуницю в креманки. Крок 7 Додайте зверху вершковий крем і подавайте одразу.

Полуниця з прошуто або хамоном

Інгредієнти Полуниця 200 г Прошуто або хамон 100 г Бальзамічний оцет 1 ст. л. Спосіб приготування: Крок 1 Помийте та обсушіть полуницю. Крок 2 Обгорніть кожну ягоду скибочкою прошуто або хамону. Крок 3 Викладіть закуску на тарілку. Крок 4 Збризніть бальзамічним оцтом. Крок 5 Подавайте одразу після приготування.

Полунична сальса

Інгредієнти Полуниця 300 г Червона цибуля 0,25 шт. Перець чилі 0,5 шт. Кінза або м’ята кілька гілочок Сік лайма 2 ст. л. Оливкова олія 1 ст. л. Сіль дрібка Спосіб приготування: Крок 1 Наріжте полуницю маленькими кубиками. Крок 2 Подрібніть червону цибулю, чилі та зелень. Крок 3 Перекладіть усі інгредієнти в миску. Крок 4 Додайте сік лайма, оливкову олію та сіль. Крок 5 Добре перемішайте сальсу. Крок 6 Подавайте із тортильєю, сиром або куркою.

Полуниця з морозивом і вином