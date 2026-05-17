Справжній смак української весни, який асоціюється з теплом, свіжою зеленню та домашнім затишком. Завдяки щавлю страва має приємну кислинку, а товчена картопля робить бульйон густим і наваристим навіть без м’ясних інгредієнтів. Такий борщ виходить легким, ароматним і дуже ситним. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти

вода 3 л картопля середня 10 шт. яйця 7 шт. морква 1 шт. цибуля 1 шт. олія 2 ст. л. сметана 200 г щавель 200 г кріп 1 пучок зелена цибуля 1 пучок молодий часник 2 зубчики сіль до смаку чорний мелений перець до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Закип’ятіть воду у великій каструлі. Додайте нарізану шматочками картоплю та кілька цілих очищених картоплин. Варіть до готовності.

Крок 2 Розігрійте олію на сковороді. Обсмажте нарізану цибулю до прозорості. Додайте натерту моркву та тушкуйте до м’якості.

Крок 3 Змішайте сметану, два сирі яйця, сіль і чорний перець. Влийте трохи гарячої води та добре перемішайте.

Крок 4 Дістаньте цілі картоплини з каструлі. Розімніть їх у пюре та поверніть назад у борщ.

Крок 5 Додайте засмажку в каструлю. Вливайте сметанну суміш тонкою цівкою, постійно помішуючи. Доведіть до кипіння та варіть 5 хвилин.

Крок 6 Відваріть решту яєць, наріжте їх та додайте у борщ.

Крок 7 Наріжте щавель, кріп, зелену цибулю та молодий часник. Додайте зелень у каструлю та перемішайте.