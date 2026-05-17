Зелений борщ зі щавлем без м’яса. Рецепт дня
До теми
- Пухкі пиріжки зі щавлем. Рецепт дня ZAXID.NET
- Картопляний салат зі щавлем. Рецепт дня ZAXID.NET
- 4 швидкі страви із зеленої цибулі ZAXID.NET
Справжній смак української весни, який асоціюється з теплом, свіжою зеленню та домашнім затишком. Завдяки щавлю страва має приємну кислинку, а товчена картопля робить бульйон густим і наваристим навіть без м’ясних інгредієнтів. Такий борщ виходить легким, ароматним і дуже ситним. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|вода
|3 л
|картопля середня
|10 шт.
|яйця
|7 шт.
|морква
|1 шт.
|цибуля
|1 шт.
|олія
|2 ст. л.
|сметана
|200 г
|щавель
|200 г
|кріп
|1 пучок
|зелена цибуля
|1 пучок
|молодий часник
|2 зубчики
|сіль
|до смаку
|чорний мелений перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Закип’ятіть воду у великій каструлі. Додайте нарізану шматочками картоплю та кілька цілих очищених картоплин. Варіть до готовності.
Крок 2
Розігрійте олію на сковороді. Обсмажте нарізану цибулю до прозорості. Додайте натерту моркву та тушкуйте до м’якості.
Крок 3
Змішайте сметану, два сирі яйця, сіль і чорний перець. Влийте трохи гарячої води та добре перемішайте.
Крок 4
Дістаньте цілі картоплини з каструлі. Розімніть їх у пюре та поверніть назад у борщ.
Крок 5
Додайте засмажку в каструлю. Вливайте сметанну суміш тонкою цівкою, постійно помішуючи. Доведіть до кипіння та варіть 5 хвилин.
Крок 6
Відваріть решту яєць, наріжте їх та додайте у борщ.
Крок 7
Наріжте щавель, кріп, зелену цибулю та молодий часник. Додайте зелень у каструлю та перемішайте.
Крок 8
Вимкніть вогонь, накрийте борщ кришкою та дайте настоятися 15 хвилин.