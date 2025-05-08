Цей салат – справжнє відкриття для тих, хто любить незвичні поєднання у звичних стравах. Щавель надає страві приємної кислинки, яка освіжає смак картоплі й підкреслює інші інгредієнти. Це не просто гарнір, а повноцінна, збалансована страва.

Інгредієнти:

картопля – 4 шт.;

яйця курячі – 2 шт.;

цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

солені огірки – 2 шт.;

щавель – 200 г;

гірчиця – 1 ч. л.;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

олія соняшникова – 40 мл;

зелень за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю добре промийте та відваріть у шкірці до готовності, що займе приблизно 25 хвилин. Після варіння остудіть її, очистіть від шкірки та наріжте невеликими кубиками. Яйця зваріть круто (близько 10 хвилин), охолодіть, очистіть і також наріжте кубиками, пише Shuba.

Огірки наріжте тонкими брусочками, цибулю подрібніть, а щавель із зеленню промийте, обсушіть і дрібно наріжте.

Окремо змішайте гірчицю з олією до однорідної заправки. Усі підготовлені інгредієнти складіть у велику миску, посоліть, поперчіть, додайте заправку й ретельно перемішайте. Перед подачею посипте салат свіжою зеленню.