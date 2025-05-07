Хочете здивувати себе і гостей – спробуйте салат зі смаженим огірком і тунцем в азійському стилі. Це поєднання нетипове, але напрочуд гармонійне: тунець додає ситності, свіжий салат легкості, а обсмажений огірок – горіхової глибини. Така страва готується швидко, має оригінальний смак і виглядає як з меню сучасного азійського бістро. Ідеальний варіант, щоб урізноманітнити звичне меню.

Інгредієнти:

салат мікс – 100 г;

100 г; тунець у власному соку – 50 г;

50 г; часник молодий – 1 шт.;

1 шт.; оливкова олія – 2 ст. л.;

2 ст. л.; перець болгарський червоний – 0,5 шт.;

0,5 шт.; огірок – 1 шт.;

1 шт.; кунжут білий – 2 ст. л.;

2 ст. л.; соус соєвий – 2 ст. л.;

2 ст. л.; цукор коричневий – 1 ч. л.;

1 ч. л.; оцет яблучний – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Промийте салатні листи під холодною водою, обсушіть і порвіть руками на великі шматки. Огірки наріжте вздовж тонкою соломкою. Болгарський перець очистьте від насіння і наріжте тонкими смужками. Часник дрібно наріжте, пише Тreskablog.

Прогрійте сковороду на середньому вогні, додайте оливкову олію. Висипте часник і болгарський перець, обсмажуйте 2–3 хвилини, постійно помішуючи, поки овочі не стануть м’якими, а часник золотистим.

Додайте до сковороди кунжут і смажте ще 1 хвилину, помішуючи. Потім додайте огірки, перемішайте і обсмажуйте ще 2-3 хвилини, не довше, щоб вони зберегли легку хрусткість. Зніміть сковороду з вогню.

Приготуйте заправку: змішайте у невеликій мисці соєвий соус, яблучний оцет і коричневий цукор. Перемішуйте, поки цукор повністю не розчиниться.

Викладіть салатні листи у велику миску або на тарілку. Полийте частиною заправки і перемішайте. Додайте шматочки консервованого тунця (попередньо зцідивши рідину), ще трохи заправки та знову перемішайте.

Викладіть зверху теплі обсмажені овочі, полийте рештою заправки. За бажанням, додайте подрібнену зелень – петрушку, кріп або базилік. Подавайте одразу після приготування.