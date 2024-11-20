Холодна пора року – не привід відмовлятися від овочевих салатів. Треба лише зробити їх більш поживними та калорійними. Прикладом такого салату може бути м’ясний салат з овочами по-корейськи.

Інгредієнти:

яловичина або телятина – 400 грамів;

солодкий перець – 200 грамів (1 штука);

огірки – 400 грамів;

червоний гострий перець – пів стручка (або за смаком);

зелена цибуля – 50 грамів;

часник – один зубчик;

насіння кунжуту – 1,5 ст.л.;

сіль – чайна ложка;

лимонний сік – 2 ст.л.

Для маринування м’яса:

ріпчаста цибуля – 100 грамів;

червоний гострий перець – пів стручка;

корінь імбиру – 10 грамів;

часник – 3 зубчики;

цукор – 1 ст.л.;

мелений коріандр – 1 ст.л.;

соєвий соус – 3 ст.л.;

кунжутна або соняшникова рафінована олія – 2 ст.л.

Процес приготування

Для приготування маринаду для м’яса, ідеться на сайті smachno.in.ua, покладіть у чашу блендера-подрібнювача почищений корінь імбиру, перець чилі без насіння, четвертинку ріпчастої цибулі і часник. Додайте цукор, соєвий соус, кунжутну або соняшникову олію. Подрібніть.

М’ясо очистіть від плівок і наріжте поперек волокон смужками завтовшки 1 см. Цибулю, що залишилася, наріжте півкільцями. До м’яса додайте подрібнену в блендері суміш, порізану цибулю і коріандр, перемішайте і залиште маринуватись щонайменше на 20 хвилин.

Поки м’ясо маринується, підготуйте інші інгредієнти для салату. Огірки наріжте довгими брусочками, посоліть (1 ч.л.) і ретельно перемішайте. Залиште на 10-15 хвилин, щоб огірки пустили сік, що потім потрібно злити. На сухій сковорідці на малому вогні, постійно помішуючи, підсмажте до золотистого кольору насіння кунжуту. Зелену цибулю наріжте соломкою, солодкий перець очистіть від насіння і також наріжте соломкою, червоний гострий перець (без насіння) і часник подрібніть ножем.

На сковорідці розігрійте 1 ст.л. олії, викладіть м’ясо з маринадом, поперчіть і на великому вогні, помішуючи, смажте до готовності м’яса і поки не випарується рідина. Нарізані овочі викладіть в миску і перемішайте. До овочів додайте обсмажене м’ясо, насіння кунжуту, заправте лимонним соком і перемішайте.