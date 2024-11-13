Три намазки з буряка. Рецепт дня0
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Буряк – завжди доступний і завжди корисний. Якщо ви не знаєте, що з нього приготувати, пропонуємо три рецепти намазок з буряка, що чудово підійдуть для канапок.
Канапки з буряком і оселедцем
Інгредієнти:
- варений буряк – 1 штука;
- картопля – 4 штуки;
- червона цибуля – 1 штука;
- філе оселедця – 150 грамів;
- зерниста гірчиця – за смаком;
- майонез (можна приготувати вдома) – за смаком;
- зелень, сіль, мелений перець – за смаком.
Спосіб приготування
Цибулю наріжте тонкими кільцями, ідеться в рецепті на сайті Shuba. Картоплю помийте, наріжте кружальцями середньої товщини, посоліть, поперчіть, полийте олією і запечіть в духовці до готовності. Варений буряк натріть, перемішайте з майонезом.
Розподіліть бурякову масу по картоплі, зверху викладіть оселедець. Прикрасьте мікрозеленню або кропом, зернистою гірчицею і кружальцем цибулі.
Паштет із буряка
Інгредієнти:
- буряк – 300 грамів;
- червоний болгарський перець – 400 грамів;
- 4 зубчики часнику;
- волоські горіхи – 100 грамів;
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- сіль, чорний мелений перець – за смаком.
Спосіб приготування
Розрізані навпіл буряк і перець змастіть олією і запечіть з часником в духовці приблизно впродовж години – стежте за готовністю буряка. Почистіть овочі і перебийте в блендері з олією і горіхами до стану паштету, але з невеличкими шматочками овочів та горіхів.
Паста з буряка і яблук
Інгредієнти:
- один буряк;
- одне яблуко;
- два зубчики часнику;
- вершковий сир – 60 грамів;
- сіль, чорний мелений перець за смаком.
Спосіб приготування
Буряк помийте і варіть до готовності – приблизно 40-50 хвилин. Потім почистьте його і натріть на дрібну тертку. Яблуко помийте, почистіть і теж натріть на дрібну тертку. Почищений часник пропустіть через прес.
У глибоку тарілку покладіть буряк, яблуко, часник і вершковий сир. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Поставте в холодильник на 30 хвилин.