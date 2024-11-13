Буряк – завжди доступний і завжди корисний. Якщо ви не знаєте, що з нього приготувати, пропонуємо три рецепти намазок з буряка, що чудово підійдуть для канапок.

Канапки з буряком і оселедцем

Інгредієнти:

варений буряк – 1 штука;

картопля – 4 штуки;

червона цибуля – 1 штука;

філе оселедця – 150 грамів;

зерниста гірчиця – за смаком;

майонез (можна приготувати вдома) – за смаком;

зелень, сіль, мелений перець – за смаком.

Спосіб приготування

Цибулю наріжте тонкими кільцями, ідеться в рецепті на сайті Shuba. Картоплю помийте, наріжте кружальцями середньої товщини, посоліть, поперчіть, полийте олією і запечіть в духовці до готовності. Варений буряк натріть, перемішайте з майонезом.

Розподіліть бурякову масу по картоплі, зверху викладіть оселедець. Прикрасьте мікрозеленню або кропом, зернистою гірчицею і кружальцем цибулі.

Паштет із буряка

Інгредієнти:

буряк – 300 грамів;

червоний болгарський перець – 400 грамів;

4 зубчики часнику;

волоські горіхи – 100 грамів;

оливкова олія – 2 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець – за смаком.

Спосіб приготування

Розрізані навпіл буряк і перець змастіть олією і запечіть з часником в духовці приблизно впродовж години – стежте за готовністю буряка. Почистіть овочі і перебийте в блендері з олією і горіхами до стану паштету, але з невеличкими шматочками овочів та горіхів.

Паста з буряка і яблук

Інгредієнти:

один буряк;

одне яблуко;

два зубчики часнику;

вершковий сир – 60 грамів;

сіль, чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування

Буряк помийте і варіть до готовності – приблизно 40-50 хвилин. Потім почистьте його і натріть на дрібну тертку. Яблуко помийте, почистіть і теж натріть на дрібну тертку. Почищений часник пропустіть через прес.

У глибоку тарілку покладіть буряк, яблуко, часник і вершковий сир. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Поставте в холодильник на 30 хвилин.