Гарбуз – універсальний овоч, який можна використовувати в різноманітних стравах. І поки у вас ще є свіжі городні овочі, приготуйте корисний та поживний салат з червоним буряком, гарбузом і сиром.

Інгредієнти:

відварений буряк – 1 шт.;

гарбуз – 150-200 г;

листя салату – 3-5 шт.;

насіння льону – 2 ст. л.;

сік лимона – 50 мл;

оливкова олія – 100 мл;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

натуральний йогурт – 2-3 ст. л.;

сир з пліснявою за смаком;

стебло селери – 1-2 шт.;

перець чилі за смаком;

мед – 1-2 ст. л.

Спосіб приготування:

На першому етапі приготування нам потрібно помити гарбуз. Розрізаємо його на скибочки, які відправляємо у форму для запікання. Для того, щоб гарбуз мав яскравіший смак, його потрібно полити лимонним соком і змастити медом. Ставимо форму в духовку, вмикаємо її на 160 градусів і запікаємо приблизно 30 хвилин. Гарбуз має бути м’яким, перевіряйте готовність виделкою. Після цього відваріть буряк, пише Food.obozrevatel.

Поки гарбуз запікається, потрібно приготувати соус для салату. Для цього знадобиться декілька ложечок натурального йогурту, трішки подрібненого сиру з пліснявою, лимонний сік, сіль та перець. Ретельно все перемішуємо до однорідної консистенції.

Сформуйте салат. Для цього на дно тарілки додаємо трішки приготовленого соусу. Далі потрібно почистити від волокон стебло селери. Нарізаємо його під кутом на тоненькі шматочки, а потім збрискуємо соком лимона.

Тепер в тарілку для салату подрібнюємо листя салату і селеру. Сюди також можна додати тоненькі смужки гострого перцю. Нарізаємо буряк на шматочки середнього розміру, які відправляємо у тарілку з іншими інгредієнтами страви. Запечений гарбуз чистимо від шкірки, а м’якоть нарізаємо на середні за розміром шматки. Викладаємо їх у хаотичному порядку в тарілку.

Насамкінець салат посипаємо насінням льону, поливаємо оливковою олією, прикрашаємо соусом і подаємо до столу.

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