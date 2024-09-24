Гарбуз і яблука – справжнє осіннє поєднання продуктів.

Інгредієнти:

гарбуз – 200 г;

яблуко – 200 г;

масло вершкове 73% – 20 г;

молоко 2,5% – 125 мл;

цукор – 50 г;

яйця курячі – 1 шт.;

манна крупа – 40 г;

кориця мелена – 5 г;

панірувальні сухарі – 30 г.

Спосіб приготування:

Помийте гарбуз та яблука, очистіть їх від шкірки та насіння. Гарбуз потріть на крупній тертці, а яблука наріжте на маленькі кубики, пише Shuba.

У каструлі підігрійте молоко, додайте масло, гарбуз, яблука, цукор і тушкуйте на слабкому вогні близько 10 хвилин. Додайте корицю та манну крупу, добре перемішайте і варіть ще 5 хвилин. Залиште масу охолоджуватися.

Розділіть яйця на білок і жовток. Збийте білок, введіть в масу, додайте жовток і добре вимішайте.

Форму для випікання змастіть маслом, посипте сухарями й викладіть в неї гарбузово-яблучну масу. Випікайте при 180°C 20-30 хвилин до золотої скоринки.

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