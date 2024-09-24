Гарбузово-яблучний пудинг. Рецепт дня0
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Гарбуз і яблука – справжнє осіннє поєднання продуктів.
Інгредієнти:
Помийте гарбуз та яблука, очистіть їх від шкірки та насіння. Гарбуз потріть на крупній тертці, а яблука наріжте на маленькі кубики, пише Shuba.
У каструлі підігрійте молоко, додайте масло, гарбуз, яблука, цукор і тушкуйте на слабкому вогні близько 10 хвилин. Додайте корицю та манну крупу, добре перемішайте і варіть ще 5 хвилин. Залиште масу охолоджуватися.
Розділіть яйця на білок і жовток. Збийте білок, введіть в масу, додайте жовток і добре вимішайте.
Форму для випікання змастіть маслом, посипте сухарями й викладіть в неї гарбузово-яблучну масу. Випікайте при 180°C 20-30 хвилин до золотої скоринки.
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