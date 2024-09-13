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Запечені гарбузові оладки. Рецепт дня0
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Запечені гарбузові оладки матимуть хрумку скоринку і ніжну соковиту середину.
Інгредієнти:
- гарбуз – 400 г;
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 1 ст. л.;
- борошно – 1,5 склянки;
- натуральний йогурт – 2 ст. л.;
- сода – дрібка;
- олія.
Спосіб приготування:
Деко застелити папером і змастити тонким шаром рослинного масла. Розігріти духовку до 180 градусів, пише «Коліжанка».
Натерти гарбуз на тертці, злити зайвий сік. Додати до гарбуза яйця, йогурт, борошно, цукор і соду. Перемішати. Тісто має по консистенції нагадувати густу сметану. Викласти оладки ложкою на деко на відстані один від одного.
Запікати в духовці 15 хвилин. Потім перевернути оладки і залишити в духовці ще на 10 хвилин. Подавати до столу зі сметаною.
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