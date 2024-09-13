Запечені гарбузові оладки матимуть хрумку скоринку і ніжну соковиту середину.

Інгредієнти:

гарбуз – 400 г;

яйця – 3 шт.;

цукор – 1 ст. л.;

борошно – 1,5 склянки;

натуральний йогурт – 2 ст. л.;

сода – дрібка;

олія.

Спосіб приготування:

Деко застелити папером і змастити тонким шаром рослинного масла. Розігріти духовку до 180 градусів, пише «Коліжанка».

Натерти гарбуз на тертці, злити зайвий сік. Додати до гарбуза яйця, йогурт, борошно, цукор і соду. Перемішати. Тісто має по консистенції нагадувати густу сметану. Викласти оладки ложкою на деко на відстані один від одного.

Запікати в духовці 15 хвилин. Потім перевернути оладки і залишити в духовці ще на 10 хвилин. Подавати до столу зі сметаною.