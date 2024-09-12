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Баклажани з гливами і сиром. Рецепт дня0
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Баклажани і гриби вдало поєднуються при запіканні.
Інгредієнти:
Баклажани, гриби й помідори помийте, цибулю і часник почистьте. Духовку нагрійте до 180 градусів і запікайте баклажани 20 хвилин. Дайте вистигнути, розріжте навпіл і за допомогою ложки обережно виберіть м’якоть, залишивши стінки товщиною 1 см, пише Shuba.
Цибулю, помідори і гриби наріжте кубиками. Сковороду з олією нагрійте, обсмажте цибулю до прозорості, додайте помідори, гриби і м’якоть баклажанів. Посоліть, поперчіть, перемішайте і тушкуйте 7 хвилин.
Овочеву масу викладіть в баклажанові човники і посипте тертим сиром. Запікайте за температури 180 градусів 15 хвилин. Перед подачею прикрасьте страву зеленню.
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