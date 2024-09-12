Баклажани і гриби вдало поєднуються при запіканні.

Інгредієнти:

баклажани – 4 шт.;

томати – 2 шт.;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

часник, зубчики – 4 шт.;

гливи – 300 г;

сир твердий – 100 г;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

зелень за смаком;

олія соняшникова – 40 г.

Спосіб приготування:

Баклажани, гриби й помідори помийте, цибулю і часник почистьте. Духовку нагрійте до 180 градусів і запікайте баклажани 20 хвилин. Дайте вистигнути, розріжте навпіл і за допомогою ложки обережно виберіть м’якоть, залишивши стінки товщиною 1 см, пише Shuba.

Цибулю, помідори і гриби наріжте кубиками. Сковороду з олією нагрійте, обсмажте цибулю до прозорості, додайте помідори, гриби і м’якоть баклажанів. Посоліть, поперчіть, перемішайте і тушкуйте 7 хвилин.

Овочеву масу викладіть в баклажанові човники і посипте тертим сиром. Запікайте за температури 180 градусів 15 хвилин. Перед подачею прикрасьте страву зеленню.