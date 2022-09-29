Приготовані у такий спосіб баклажани дуже схожі на гриби. Готуються просто, смакують ідеально.

Інгредієнти (на 4 порції):

баклажан 2 шт.

цибуля 1 шт.

часник 2-3 зубчики

сметана 2 ст. л.

олія ​​для обсмажування

перець чорний свіжомелений, сіль за смаком

У цьому рецепті баклажани можна тушкувати, а не смажити, буде дієтичніше (фото Cook Today)

Баклажани нарізати великими кубиками чи брусочками. За бажання можна попередньо зняти шкірку. Посолити, поперчити та покласти у холодильник на 30 хвилин (або більше, якщо є час).

Цибулю почистити та нарізати дрібним кубиком. Часник почистити та подрібнити.

На розігрітій пательні з невеликою кількістю олії обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати баклажани. Обсмажити на середньому вогні до готовності, приблизно 10 хвилин.

Днсі хвилини за 2-3 до готовності додати часник. Наприкінці додати сметану. Все перемішати.

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