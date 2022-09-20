Баклажани люблять сир. А ми любимо баклажани. У цьому овочевому супі вони залишаються разом.

Інгредієнти (на 4 порції):

баклажани 3 шт.

молоко 450 мл

вода 200 мл

пелюстки мигдалю (за бажанням) 4 ч.л.

пармезан 100 гр.

чебрець кілька гілочок за смаком

оливкова олія 4 ст. л.

скибочки білого хліба 4 тонких шматки

сіль, перець за смаком

Суп допускає дуже багато варіантів (фото Marmiton)

Баклажани розрізати вздовж навпіл, надрізати навхрест, посолити та залишите на 5-7 хвилин. Промити під струменем холодної води та обсушити серветкою. На кожну половинку баклажана покласти гілочку чебрецю. Поставити баклажани до розігрітої до 220° духовки на 40-50 хвилин. Дістати, трохи охолодити. Зняти шкірку. Залишити у спокої.

Мигдаль (якщо використовуєте) обсмажити на сухій пательні кілька хвилин до золотистого кольору.

М'якоть баклажанів залити молоком та водою, додати тертий пармезан (залишити трохи для подачі). Поставити на середній вогонь, довести до кипіння та варити приблизно 5 хвилин. Подрібнити усе разом блендером до однорідного стану. Посолити та поперчіть. Можна додатково перетерти суп через сито для ніжнішої консистенції, але то вже за бажанням.

Хліб підрум'янити з обох боків на сухій пательні або у тостері. Розлити суп по тарілках, додати тертий пармезан та мигдалеві пластівці. Збризнути все оливковою олією та подавати разом з підсушеним хлібом.

Цей суп дозволяє багато експериментувати. Ось лише кілька варіантів. Мигдаль легко замінити волоським горіхом. Частину баклажанів можна замінити цукіні, а також додати печені помідори та перці. Суп можна зробити легшим, замінивши молоко водою або овочевим бульйон. Такий варіант пасує вегетаріанцям. А можна навпаки, замінити молоко вершками, тоді смак буде більш насиченим.